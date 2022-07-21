Мостовой считает, что «Зенит» не будет чемпионом, если из РПЛ уедут все легионеры

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Андрея Аршавина о том, что он отпустил бы из РПЛ всех иностранных футболистов.
«А как отпускать легионеров? Их в «Зените» человек десять! С точки зрения платежной ведомости, конечно, хорошо распустить. Это было бы логично. Другое дело, как они поедут? Если заплатить им все контракты по два-три года, тогда да. Просто так же они не уедут.
Конечно, это негативно отразится на чемпионате. Мы же видим уровень РПЛ после первого тура. Он ещe в том году проседать начал, а сейчас вообще просел! Между собой будем играть и всe.
Простой пример: уберeм легионеров из «Зенита». И что, вы думаете, они будут чемпионами? Нет, вы что! Даже по первой игре с «Химками» было видно», — сказал Мостовой.
- Российские клубы отстранены от еврокубков до конца сезона-2022/23.
- На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.
- ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.