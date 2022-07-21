Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

Мостовой считает, что «Зенит» не будет чемпионом, если из РПЛ уедут все легионеры

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Андрея Аршавина о том, что он отпустил бы из РПЛ всех иностранных футболистов.

«А как отпускать легионеров? Их в «Зените» человек десять! С точки зрения платежной ведомости, конечно, хорошо распустить. Это было бы логично. Другое дело, как они поедут? Если заплатить им все контракты по два-три года, тогда да. Просто так же они не уедут.

Конечно, это негативно отразится на чемпионате. Мы же видим уровень РПЛ после первого тура. Он ещe в том году проседать начал, а сейчас вообще просел! Между собой будем играть и всe.

Простой пример: уберeм легионеров из «Зенита». И что, вы думаете, они будут чемпионами? Нет, вы что! Даже по первой игре с «Химками» было видно», — сказал Мостовой.

  • Российские клубы отстранены от еврокубков до конца сезона-2022/23.
  • На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.
  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

Новости по теме
Солдатенков назвал трех лучших российских центральных защитников 4
Медведев уверен, что Вендел будет играть за «Зенит» через три года 2
«Зенит» не закончил трансферную кампанию. Клуб планирует усилить еще одну позицию 3
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:39
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +5782

    Давид59 33 минуты назад

    Не согласен. В Зените кроме бразилов есть кому играть.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16534

    житель СПб 1 час назад

    Логика есть. Что же, всех лучших российских напов скупили другие клубы - Динамо, Спартак, ЦСКА, Локо. В принципе, тогда и Зенит мог бы перестроиться в своей трансферной политике.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11