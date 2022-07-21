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  • Мостовой считает, что «Зенит» не будет чемпионом, если из РПЛ уедут все легионеры

Мостовой считает, что «Зенит» не будет чемпионом, если из РПЛ уедут все легионеры

21 июля 2022, 14:39
5

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Андрея Аршавина о том, что он отпустил бы из РПЛ всех иностранных футболистов.

«А как отпускать легионеров? Их в «Зените» человек десять! С точки зрения платежной ведомости, конечно, хорошо распустить. Это было бы логично. Другое дело, как они поедут? Если заплатить им все контракты по два-три года, тогда да. Просто так же они не уедут.

Конечно, это негативно отразится на чемпионате. Мы же видим уровень РПЛ после первого тура. Он ещe в том году проседать начал, а сейчас вообще просел! Между собой будем играть и всe.

Простой пример: уберeм легионеров из «Зенита». И что, вы думаете, они будут чемпионами? Нет, вы что! Даже по первой игре с «Химками» было видно», — сказал Мостовой.

  • Российские клубы отстранены от еврокубков до конца сезона-2022/23.
  • На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.
  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (5)
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житель СПб
1658404362
Логика есть. Что же, всех лучших российских напов скупили другие клубы - Динамо, Спартак, ЦСКА, Локо. В принципе, тогда и Зенит мог бы перестроиться в своей трансферной политике.
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Давид59
1658407704
Не согласен. В Зените кроме бразилов есть кому играть.
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nik55
1658410800
чтобы поднять уровень футбола в России всех легов нужно отправить по домам
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nik55
1658411070
из РПЛ уедут все легионеры-----зенит первая лига
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PAREVG.
1658412390
Это и ежу понятно. А с учетом того, что еврокубки нам не светят ближайшие 3 - 5 лет, а скорее всего, пока обнуленный при власти, то легионеры вообще не нужны. За это время можно целое поколение молодежи и юниоров наиграть. Чем платить много миллионные контракты, лучше эти деньги в спорт школы и клубные академии вложить.
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