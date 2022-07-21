Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

Аршавин предположил, когда российские клубы вернутся в еврокубки

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что команды из России не будут играть в еврокубках до 2025 года.

«Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки – 2025 год.

Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Если с финансами все будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим.

Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих», – сказал Аршавин.

  • Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.
  • На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.

Новости по теме
Аршавин: «Хочу замучить Семака, чтобы один-два игрока прошли из академии в «Зенит» напрямую» 4
Аршавин назвал единственного вратаря, способного усилить «Зенит» 3
Аршавин назвал условие для ухода Кравцова из «Зенита»
Источник: «Р-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:40
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +1739

    fakeid 39 минут назад

    не отпустить - а продать хотя бы по рыночной цене.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4195

    Беспонтий 57 минут назад

    "Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих», – сказал Аршавин."

    слова не функционера при должности
    "зажравшегося чипсами" по выражению некоторых ублюдков
    а реального умного человека
    хотя и вредного в своём уме донельзя

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1807

    Vitaga 1 час назад

    большие сомнения что так быстро. а так верно - надо воспитывать своих. зачем закупать пачками бразильцев - африканцев?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8827

    R_a_i_n 1 час назад

    Вот ставку на своих это правильно. Легов должно быть мало. Действительно сильных пару штук максимум на команду.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +25238

    vladimir-7 > R_a_i_n 56 минут назад

    Согласен и таких как Вагнер Лав и Карвальо или Халк и Данни, или Мозес
    и Жиго, или ...

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8827

    R_a_i_n > vladimir-7 49 минут назад

    Видич и Промес, Думбия и Рахимич, Алекс и Иванович)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11