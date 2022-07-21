Аршавин предположил, когда российские клубы вернутся в еврокубки

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что команды из России не будут играть в еврокубках до 2025 года.
«Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки – 2025 год.
Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Если с финансами все будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим.
Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих», – сказал Аршавин.
- Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.
- На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.
Источник: «Р-Спорт»