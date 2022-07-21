Семин: «Хорошие легионеры только в «Зените»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уровне легионеров РПЛ.

«То, что акцент сейчас надо сделать на наших игроках, видно невооружeнным взглядом. Я здесь согласен с Аршавиным. Насколько сильно упадeт уровень чемпионата?

Думаю, у нас легионеры в основном хорошие только в Питере, в «Зените». В остальном это рядовые игроки. Изидор, Камано, Бека-Бека в «Локомотиве»? Я же говорю, что остальные все — рядовые футболисты, которых можно заменить», — сказал Сeмин.