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Семин: «Хорошие легионеры только в «Зените»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уровне легионеров РПЛ.

«То, что акцент сейчас надо сделать на наших игроках, видно невооружeнным взглядом. Я здесь согласен с Аршавиным. Насколько сильно упадeт уровень чемпионата?

Думаю, у нас легионеры в основном хорошие только в Питере, в «Зените». В остальном это рядовые игроки. Изидор, Камано, Бека-Бека в «Локомотиве»? Я же говорю, что остальные все — рядовые футболисты, которых можно заменить», — сказал Сeмин.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • Новый сезон стартовал 15 июля.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7257

    серега кашин 10 минут назад

    ну и платит им наше государство огромные деньги

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