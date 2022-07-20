Де Лигт рассказал, кто посоветовал ему перейти в «Баварию»

Новичок «Баварии» Матейс де Лигт высказался о переходе в немецкий клуб.
«В начале лета я обсуждал свое будущее с ван Гаалом, и у него не было ничего, кроме хороших слов, в адрес «Баварии». Он похвалил их философию и сказал мне, что если я перейду туда, то влюблюсь в клуб.
Затем он поделился своими мыслями о тренере Юлиане Нагельсмане и его способности развивать молодых талантливых игроков. Нагельсман показал, что с ним молодые игроки могут расти и развиваться. Я все еще вижу себя таковым и хочу стать лучше», – сказал де Лигт.
- Контракт «Баварии» с 22-летним голландцем рассчитан до лета 2027 года.
- Немецкий клуб заплатил «Ювентусу» 67+10 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 42 матчах.
Источник: Sport24