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Де Лигт рассказал, кто посоветовал ему перейти в «Баварию»

Новичок «Баварии» Матейс де Лигт высказался о переходе в немецкий клуб.

«В начале лета я обсуждал свое будущее с ван Гаалом, и у него не было ничего, кроме хороших слов, в адрес «Баварии». Он похвалил их философию и сказал мне, что если я перейду туда, то влюблюсь в клуб.

Затем он поделился своими мыслями о тренере Юлиане Нагельсмане и его способности развивать молодых талантливых игроков. Нагельсман показал, что с ним молодые игроки могут расти и развиваться. Я все еще вижу себя таковым и хочу стать лучше», – сказал де Лигт.

  • Контракт «Баварии» с 22-летним голландцем рассчитан до лета 2027 года.
  • Немецкий клуб заплатил «Ювентусу» 67+10 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 42 матчах.

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Источник: Sport24

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