Де Лигт рассказал, кто посоветовал ему перейти в «Баварию»

Новичок «Баварии» Матейс де Лигт высказался о переходе в немецкий клуб.

«В начале лета я обсуждал свое будущее с ван Гаалом, и у него не было ничего, кроме хороших слов, в адрес «Баварии». Он похвалил их философию и сказал мне, что если я перейду туда, то влюблюсь в клуб.

Затем он поделился своими мыслями о тренере Юлиане Нагельсмане и его способности развивать молодых талантливых игроков. Нагельсман показал, что с ним молодые игроки могут расти и развиваться. Я все еще вижу себя таковым и хочу стать лучше», – сказал де Лигт.