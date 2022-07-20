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  • ЦСКА может включить Гайча в сделку с «Интернасьоналом» по Мойзесу

ЦСКА может включить Гайча в сделку с «Интернасьоналом» по Мойзесу

20 июля 2022, 16:04

Бразильский журналист Фабио Алейшо заявил, что нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может быть включен в сделку с «Интернасьоналом» по защитнику Мойзесу.

– Мойзес из бразильского «Интернасьонала» может перейти в ЦСКА. Что тебе об этом известно?

– Переговоры идут. Сам футболист подтвердил, что есть предложение от ЦСКА. Сейчас идeт обсуждение между агентами игрока, «Интернасьоналом» и ЦСКА. Сторонам остаeтся только договориться, но, скорее всего, игрок перейдeт в ЦСКА.

Когда футболист открыто рассказывает, что есть предложение, то он настроен на переход. К тому же его агент Фернандо Гарсия, который также работает с Малкомом, Клаудиньо, Иваном и Мантуаном, он отлично знает российские реалии, что тут всe безопасно. Думаю, никаких проблем не будет.

– Как тебе кажется, Мойзес усилит ЦСКА?

– Надо посмотреть, как пройдeт адаптация, как будет играть. В «Интернасьонале» он играет левого крайнего в схеме с четырьмя защитниками, а если будут играть в три центральных, то уже не знаю.

Его рост примерно 185 сантиметров, поэтому, возможно, он может сыграть и в центре. Надо смотреть. Точно могу сказать, если бы ЦСКА играл в линию из четырeх защитников, ему было бы проще.

– Ты сообщил, что Адольфо Гайч может перейти в бразильский «Интернасьонал». Расскажи, что знаешь об этом переходе?

– Знаю, что аргентинский агент Гайча активно ищет клуб для него. Он предложил Адольфо многим клубам из Бразилии, в том числе «Коринтиансу» и «Интернасьоналу». Был момент, когда его хотел вернуть «Сан-Лоренсо», но у них сложная ситуация с деньгами.

Надо посмотреть, какая ситуация в «Интеранасьонале». Знаю, что им нужен нападающий, а у «Коринтианс» есть Юри Альберто, поэтому сложно сказать, насколько этот переход возможен. Я не исключаю, что ЦСКА и «Интернасьонал» договорятся и Мойзес с Гайчем войдут в сделку.

40% прав на Мойзеса принадлежат «Коринтиансу», 30% процентов у «Интернасьонала», остальное принадлежит агентам. Поэтому ЦСКА, если хочет провернуть трансфер, нужно договориться со всеми сторонами, поэтому переговоры медленно продвигаются, чтобы определиться кому платить и сколько.

  • Сообщалось, что ЦСКА и «Интернасьонал» согласовали аренду 27-летнего Мойзеса до конца 2023 года.
  • В 2020 году ЦСКА купил Гайча за 8,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Интернасьонал Гайч Адольфо Мойзес
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