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Игрок «Родины» Юдинцев: «Будем выступать на «ВТБ Арене». Мечта сбылась!»

Защитник «Родины» Георгий Юдинцев подтвердил, что команда будет выступать в Первой лиге на «ВТБ Арене».

«Когда узнал, что будем играть на «ВТБ Арене», то понял, что мечта сбылась! С таким стадионом у «Родины» пополнится армия болельщиков, плюс фактор того, что команда в Первой лиге прибавит людей на трибунах. Вообще хотелось бы призвать людей ходить на стадион и болеть за нашу команду», – сказал Юдинцев.

  • В 1-м туре «Родина» проиграла «Рубину» (0:2).
  • «Родина» начнет играть на «ВТБ Арене» с августа.
  • Москвичей тренирует Дмитрий Парфенов.

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Источник: Metaratings

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