Слуцкий заплатил штраф за фаната «Рубина», которому сломали палец полицейские

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заплатил штраф за болельщика казанского клуба, которому на матче с «Родиной» (2:0) сломали палец переодетые в стюардов полицейские.

В результате конфликта со стюардами фаната «Рубина» оштрафовали на 5 тысяч рублей и запретили ему посещать стадион сроком на полгода.

«Рубин» пригласил пострадавшего болельщика на тренировку и вручил ему клубную футболку, а Слуцкий заплатил за него штраф.