Слуцкий заплатил штраф за фаната «Рубина», которому сломали палец полицейские

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заплатил штраф за болельщика казанского клуба, которому на матче с «Родиной» (2:0) сломали палец переодетые в стюардов полицейские.
В результате конфликта со стюардами фаната «Рубина» оштрафовали на 5 тысяч рублей и запретили ему посещать стадион сроком на полгода.
«Рубин» пригласил пострадавшего болельщика на тренировку и вручил ему клубную футболку, а Слуцкий заплатил за него штраф.
- Это был 1-й матч «Рубина» в Первой лиге за 20 лет.
- «Рубин» – самая богатая команда Первой лиги.
Источник: «Спорт-Экспресс»