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Слуцкий заплатил штраф за фаната «Рубина», которому сломали палец полицейские

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заплатил штраф за болельщика казанского клуба, которому на матче с «Родиной» (2:0) сломали палец переодетые в стюардов полицейские.

В результате конфликта со стюардами фаната «Рубина» оштрафовали на 5 тысяч рублей и запретили ему посещать стадион сроком на полгода.

«Рубин» пригласил пострадавшего болельщика на тренировку и вручил ему клубную футболку, а Слуцкий заплатил за него штраф.

  • Это был 1-й матч «Рубина» в Первой лиге за 20 лет.
  • «Рубин» – самая богатая команда Первой лиги.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +23002

    DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

    Ну как же, шоу и без Слуцкого. В прошлом году говорили, что он везде успевает, в этом году есть большие сомнения. РПЛ-то будет, Лёня?

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