Фанату «Рубина» сломали палец переодетые в стюардов полицейские. Они не пустили болельщика на его место («СЭ»)

Стали известны подробности конфликта болельщика «Рубина» с сотрудниками «Казань Арены» на игре Первой лиги с «Родиной» (2:0).

Болельщику по итогам матча запретили посещать стадион на полгода.

«Тимур поддерживает «Рубин» на протяжении 20 лет, а последние 10 лет покупает сезонные абонементы на матчи любимой команды. Несмотря на вылет из элитного дивизиона, фанат и в этом году приобрел абонемент и приехал из пригорода столицы Татарстана на игру на автомобиле.

Придя на стадион, Тимур обнаружил, что не может попасть на свой сектор из-за ремонта на стадионе. Сотрудники арены открыли ворота и впустили всех болельщиков на один из секторов, не проверяя места в билетах и абонементах.

По словам моих источников, между Тимуром и стюардами начался конфликт в тот момент, когда Хайрутдинов захотел перейти на сектор и занять свое законное место.

Также, по моей информации, стюардами на стадионе оказались переодетые в штатское сотрудники казанской полиции, которые и спровоцировали конфликт, обвинив Тимура в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Понятно, что приехавший на личном автомобиле из Зеленодольска (45 км от Казани) Хайрутдинов в этот день не пил. Никакие доводы о том, что он всего лишь хочет занять свое место на стадионе, на переодетых полицейских не действовали.

В результате конфликта болельщику попросту сломали палец и начали применять грубую физическую силу, а затем вывели его со стадиона и на сутки отправили в камеру», – написал журналист «СЭ» Максим Алланазаров.