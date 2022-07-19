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  • Фанату «Рубина» сломали палец переодетые в стюардов полицейские. Они не пустили болельщика на его место («СЭ»)

Фанату «Рубина» сломали палец переодетые в стюардов полицейские. Они не пустили болельщика на его место («СЭ»)

19 июля 2022, 20:59
5

Стали известны подробности конфликта болельщика «Рубина» с сотрудниками «Казань Арены» на игре Первой лиги с «Родиной» (2:0).

Болельщику по итогам матча запретили посещать стадион на полгода.

«Тимур поддерживает «Рубин» на протяжении 20 лет, а последние 10 лет покупает сезонные абонементы на матчи любимой команды. Несмотря на вылет из элитного дивизиона, фанат и в этом году приобрел абонемент и приехал из пригорода столицы Татарстана на игру на автомобиле.

Придя на стадион, Тимур обнаружил, что не может попасть на свой сектор из-за ремонта на стадионе. Сотрудники арены открыли ворота и впустили всех болельщиков на один из секторов, не проверяя места в билетах и абонементах.

По словам моих источников, между Тимуром и стюардами начался конфликт в тот момент, когда Хайрутдинов захотел перейти на сектор и занять свое законное место.

Также, по моей информации, стюардами на стадионе оказались переодетые в штатское сотрудники казанской полиции, которые и спровоцировали конфликт, обвинив Тимура в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Понятно, что приехавший на личном автомобиле из Зеленодольска (45 км от Казани) Хайрутдинов в этот день не пил. Никакие доводы о том, что он всего лишь хочет занять свое место на стадионе, на переодетых полицейских не действовали.

В результате конфликта болельщику попросту сломали палец и начали применять грубую физическую силу, а затем вывели его со стадиона и на сутки отправили в камеру», – написал журналист «СЭ» Максим Алланазаров.

  • Это был 1-й матч «Рубина» в Первой лиге за 20 лет.
  • «Рубин» – самая богатая команда Первой лиги.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Рубин
Комментарии (5)
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Rabinovi_ch
1658253748
Кто из них *******, решайте сами)))
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Lilipyt
1658254096
Ну баран решил повыделываться и получил свое. Зачем устраивать конфликт, если трибуна закрыта для ремонта. Раз пустили на другую трибуну всех не проверяя билетов, значит место было полно. Так к чему устраивать цирк?! Это словно когда заменили полотно на дороге и ограничили движение по нему, дабы оно высохло, но ты не стал ехать рядом с ней и поехал по новому полотну. Ведь ты и раньше по нему ехал.
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Spinorr
1658321360
Не было желания ни у одной стороны найти компромисс.
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