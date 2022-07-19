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Хави до сих пор не пустили в США. «Барселона» проведет первый матч без него

Главный тренер «Барселоны» Хави пропустит контрольную игру с «Интером» из Майами.

Матч состоится 20 июля в 03:00 мск, и до этого времени испанец не прилетит в США.

Хави до сих пор не одобрили визу для въезда на американскую территорию из-за его визитов в Иран.

В лучшем случае испанец прибудет в Соединенные Штаты в среду утром.

  • Хави трижды посещал Иран, когда выступал за катарский «Аль-Садд».
  • Следующий соперник «Барсы» после «Интера» – «Реал».
  • Эль Класико состоится в Лас-Вегасе в ночь на 24 июля.

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Источник: AS

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Комментарии2
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    Рейтинг: +17107

    Garrincha58 31 минуту назад

    да пофиг

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    Рейтинг: +1861

    Bozigit 1 час назад

    Хорошо еще Россию не посетил. Вообще бы пожизненно запретили въезд

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