Хави до сих пор не пустили в США. «Барселона» проведет первый матч без него

Главный тренер «Барселоны» Хави пропустит контрольную игру с «Интером» из Майами.
Матч состоится 20 июля в 03:00 мск, и до этого времени испанец не прилетит в США.
Хави до сих пор не одобрили визу для въезда на американскую территорию из-за его визитов в Иран.
В лучшем случае испанец прибудет в Соединенные Штаты в среду утром.
- Хави трижды посещал Иран, когда выступал за катарский «Аль-Садд».
- Следующий соперник «Барсы» после «Интера» – «Реал».
- Эль Класико состоится в Лас-Вегасе в ночь на 24 июля.
Источник: AS