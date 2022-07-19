Хави до сих пор не пустили в США. «Барселона» проведет первый матч без него

Главный тренер «Барселоны» Хави пропустит контрольную игру с «Интером» из Майами.

Матч состоится 20 июля в 03:00 мск, и до этого времени испанец не прилетит в США.

Хави до сих пор не одобрили визу для въезда на американскую территорию из-за его визитов в Иран.

В лучшем случае испанец прибудет в Соединенные Штаты в среду утром.