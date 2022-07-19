Ловчев: «Не думаю, что на похороны Федуна и Заремы соберется столько же людей, как у Ярцева»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев обратил внимание на народную любовь к Георгию Ярцеву.

Сегодня проходят церемония прощания и похороны экс-тренера сборной России.

«Кто-то говорит, что эпоха уходит. В «Спартаке» уходит эпоха чуть ли не каждый год, потому что этот клуб всегда заметен.

Я не думаю, что на похороны Федуна и Заремы соберется столько же людей. Еще Пушкин написал: «К нему не зарастет народная тропа». Для меня это показатель, как человека любят и какой след он оставил в этой жизни.

И то, что всю панихиду человек шел-шел, клал цветы, вот для меня это и есть показатель. В конце концов мы все уходим из народа и потом опять в народ возвращаемся. Этот народ тебя любит или не любит. Его любят», – сказал Ловчев.