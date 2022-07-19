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Ловчев: «Не думаю, что на похороны Федуна и Заремы соберется столько же людей, как у Ярцева»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев обратил внимание на народную любовь к Георгию Ярцеву.

Сегодня проходят церемония прощания и похороны экс-тренера сборной России.

«Кто-то говорит, что эпоха уходит. В «Спартаке» уходит эпоха чуть ли не каждый год, потому что этот клуб всегда заметен.

Я не думаю, что на похороны Федуна и Заремы соберется столько же людей. Еще Пушкин написал: «К нему не зарастет народная тропа». Для меня это показатель, как человека любят и какой след он оставил в этой жизни.

И то, что всю панихиду человек шел-шел, клал цветы, вот для меня это и есть показатель. В конце концов мы все уходим из народа и потом опять в народ возвращаемся. Этот народ тебя любит или не любит. Его любят», – сказал Ловчев.

  • Ярцев умер в пятницу на 75-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности.
  • Он возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год.
  • Также специалист тренировал «Спартак», «Динамо», «Ротор» и «Торпедо».

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Источник: «Р-Спорт»

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Сегодня, 14:43
Комментарии20
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    Рейтинг: +10825

    alex1951 15 минут назад

    Ловчев был и останется Ловчевым.....Мало мы набалтываем всякой всячины за день?
    Так и он.....А сегодня ,каждая хрюшка со своим телефоном ходит-бродит и записывает....Дань времени....И вообще ,видно,его негативное отношение ко всему происхдящему...а Федун для него дитя..

    0
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    Рейтинг: +4146

    Беспонтий 16 минут назад

    и время же нашёл орать
    пора опять на клетку накинуть одеяло
    или вообще башку свернуть попугаю

    1
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    Рейтинг: +4735

    алдан2014 16 минут назад

    Ловчев как ляпнет что то,хоть стой хоть падай

    1
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    Рейтинг: +23832

    JTherry 17 минут назад

    у Ловчева деменция наступила...(( отмочить такое про Федуна, который занимался организацией похорон не только Ярцева, а всех легенд Спартака...

    2
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    Рейтинг: +5997

    Добрый Бобер 45 минут назад

    Хайпул на похоронах? Молодец, нечего сказать...

    1
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    Рейтинг: +5807

    subbotaspartak 48 минут назад

    на похороны Федуна и Заремы соберется столько же людей. ПРИ ВСЁМ УВАЖЕНИИ К лОВЧЕВУ и неуважении к Зареме - грубо, неумно - пускай живут люди

    3
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    Рейтинг: +1448

    GM 49 минут назад

    Если по принципу "Я приду плюнуть на ваши могилы", то народа окажется более чем достаточно :)

    0
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    Рейтинг: +67

    НикКин 51 минуту назад

    Да вот как раз на оборот что сделал Ярцев не чего а Федун как бы его не хаели но для клуба он сделал больше чем все за все время а все остальные только хаят клуб

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    Рейтинг: +32

    Ростов 2019 > НикКин 39 минут назад

    Ярцев не чего не сделал для Спартака???Пожалуй самый важный трофей Спартака...это победа Спартака в чемпионате СССР после выхода из первой лиги и как раз там Ярцев участвовал ....А выигрыш чемпионата в 1996 году в роли гл тренера с командой которую все называли.. пионер отряд...так что учи мат часть...

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    Рейтинг: +10825

    alex1951 > НикКин 20 минут назад

    НикКин..Дзи. Ты хоть в школе учился?
    Как у тебя с Грамотностью?

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    Рейтинг: +67

    НикКин > alex1951 6 минут назад

    нет я самоучка не у всех школы возле дома были и есть

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    Рейтинг: +67

    НикКин > Ростов 2019 5 минут назад

    Какие огромные достижение у бомжа зенитовского и то больше а что ты молчишь когда этот тренер бежал со стадиона не клуба а сборной позорище

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    Рейтинг: +6666

    Semenycch 56 минут назад

    Лочева можно принимать или нет, можно соглашаться или спорить, но одно совершенно точно, он - мужик, мужик, который говорит не то, что хотят услышать, не то, что выгодно или денежно, он говорит правду! Уважение от меня, Евгений Серафимович!

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    Рейтинг: +1801

    Vitaga 57 минут назад

    к федуну и зереме народной любви вообще быть не может

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