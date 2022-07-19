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Гендиректор «Спартака»: «Хотим попросить прощения у Ярцева за то, что сделали и еще сделаем»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков выразил соболезнования в связи со смертью экс-тренера столичного клуба Георгия Ярцева.

«Мне трудно говорить, поэтому прошу извинить. Хочу выразить слова поддержке семье и близким, мы очень скорбим. Георгий Александрович для нас остается другом. То участие, которое он принимал в жизни клуба, сложно переоценить. Его инициативой было поддержать команду перед Кубком России.

С ним было интересно работать. Хочется попросить прощения за то, что мы сделали и еще, может, сделаем. Георгий Александрович, вы с нами есть и будете в будущем», – сказал Мележиков.

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +5097

    Дядя Серёжа 48 минут назад

    Саныч то простит, а Ваша совесть прощения получит? Верните Спартак!!!!!!!!!!!!!!!

    0
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    Рейтинг: +1799

    Vitaga 1 час назад

    лицемерные твари. сами отстранили ветеранов - легенд от клуба. Зарема вообще издевалась в СМИ над ними. сейчас говорят громкие слова мол помним и любим. подонки с баблом

    1
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    Рейтинг: +3721

    Enter2006 2 часа назад

    "вы с нами есть и будете в будущем" - всё верно, Ярцев бессмертен, как Цой и Гагарин и Лев Яшин. Он всегда будет жить в наших сердцах!

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