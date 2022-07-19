Гендиректор «Спартака»: «Хотим попросить прощения у Ярцева за то, что сделали и еще сделаем»

Саныч то простит, а Ваша совесть прощения получит? Верните Спартак!!!!!!!!!!!!!!!
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков выразил соболезнования в связи со смертью экс-тренера столичного клуба Георгия Ярцева.
«Мне трудно говорить, поэтому прошу извинить. Хочу выразить слова поддержке семье и близким, мы очень скорбим. Георгий Александрович для нас остается другом. То участие, которое он принимал в жизни клуба, сложно переоценить. Его инициативой было поддержать команду перед Кубком России.
С ним было интересно работать. Хочется попросить прощения за то, что мы сделали и еще, может, сделаем. Георгий Александрович, вы с нами есть и будете в будущем», – сказал Мележиков.
- Ярцев умер на 75-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности.
- Ярцев возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год.
- Также он тренировал «Спартак», «Динамо», «Ротор» и «Торпедо».
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