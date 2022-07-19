Дзюба может перейти в азербайджанский клуб, «Милан» продлил Ибрагимовича, «Рубин» продал Тальби и другие новости дня

Директор «Фиорентины» назвал ошибкой трансфер Кокорина. Клуб сможет расторгнуть с ним контракт не раньше зимы
В совет директоров «Спартака» могут войти два члена «Лукойла»
Дзюба отправился на переговоры с клубом из Азербайджана («СЭ»)
Премьер-лига для клубов из ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья, Крыма, Абхазии и Южной Осетии стартует в 2023 году. В ней могут сыграть до 14 команд
«Милан» объявил о продлении контракта с 40-летним Ибрагимовичем
«Коринтианс» объявил о переходе Бальбуэна. Его зарплата упала в 2,5 раза
Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Монако» Головина сыграет с ПСВ и другие пары
«Рубин» продал Тальби французскому клубу за 1,5 миллиона
ЦСКА договорился об аренде Мойзеса, а переход Мендеса может сорваться
У Аллера обнаружили онкологию. «Боруссия» купила его за рекордные 35 миллионов