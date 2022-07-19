Дзюба может перейти в азербайджанский клуб, «Милан» продлил Ибрагимовича, «Рубин» продал Тальби и другие новости дня

Директор «Фиорентины» назвал ошибкой трансфер Кокорина. Клуб сможет расторгнуть с ним контракт не раньше зимы

В совет директоров «Спартака» могут войти два члена «Лукойла»

Дзюба отправился на переговоры с клубом из Азербайджана («СЭ»)

Премьер-лига для клубов из ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья, Крыма, Абхазии и Южной Осетии стартует в 2023 году. В ней могут сыграть до 14 команд

«Милан» объявил о продлении контракта с 40-летним Ибрагимовичем

«Коринтианс» объявил о переходе Бальбуэна. Его зарплата упала в 2,5 раза

Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Монако» Головина сыграет с ПСВ и другие пары

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ЦСКА договорился об аренде Мойзеса, а переход Мендеса может сорваться

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