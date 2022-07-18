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Директор «Фиорентины» назвал ошибкой трансфер Кокорина

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде сожалеет, что клуб купил нападающего Александра Кокорина.

«Трансфер Кокорина – это ошибка, за которую я несу ответственность. Но в последнее время он играет неплохо, поэтому мы хотим снова его оценить», – сказал Праде.

  • В январе 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: Fiorentina.it

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3706

    Enter2006 5 минут назад

    Перевод: "мы лоханулись серьёзно, но может перепродать получится?". Эхх Даниэле, вряд ли )))

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