Директор «Фиорентины» назвал ошибкой трансфер Кокорина

Перевод: "мы лоханулись серьёзно, но может перепродать получится?". Эхх Даниэле, вряд ли )))
Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде сожалеет, что клуб купил нападающего Александра Кокорина.
«Трансфер Кокорина – это ошибка, за которую я несу ответственность. Но в последнее время он играет неплохо, поэтому мы хотим снова его оценить», – сказал Праде.
- В январе 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.