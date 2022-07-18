Директор «Фиорентины» назвал ошибкой трансфер Кокорина

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде сожалеет, что клуб купил нападающего Александра Кокорина.

«Трансфер Кокорина – это ошибка, за которую я несу ответственность. Но в последнее время он играет неплохо, поэтому мы хотим снова его оценить», – сказал Праде.