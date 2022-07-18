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Премьер-лига для клубов из ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья, Крыма, Абхазии и Южной Осетии стартует в 2023 году

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал о создании чемпионата для команд из Крыма, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.

«Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей Национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединeнного чемпионата.

По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках.

Речь идeт об отдельной структуре, которая будет создана по инициативе Министерства спорта РФ. Она не будет относиться к структурам РФС, который, собственно, является членом ФИФА и УЕФА.

Помимо премьер-лиги лучших футбольных команд, будут привлечены ещe два старших возраста в академиях футбола, чтобы эти дети, которые в будущем потенциально идут в премьер-лигу, тоже имели возможность соревноваться. Премьер-лига — это основное направление.

Проведение чемпионата запланировано на март-ноябрь 2023 года. Эти же сроки актуальны и для юношей. Но перед соревнованиями обязательно пройдут сборы.

В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации», — заявил Байсултанов.

  • В ДНР ранее заявили о планах воссоздать «Шахтер».
  • В Крыму сейчас проводится свой футбольный чемпионат.

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Источник: RT

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