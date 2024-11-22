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    Алексей Миранчук охарактеризовал Овечкина

    Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высоко отозвался об Александре Овечкине.

    – В сентябре вы говорили, что увидитесь с Овечкиным, когда он вернется в США. Удалось? Как оцените игру Александра на старте сезона?

    – Я говорил, что если будет возможность, то, конечно, увиделся бы с ним. Это большой человек, игрок с большой буквы.

    Я не знаком с Александром, но хотел бы с ним пообщаться. Он постепенно идет к рекорду. Желаю ему достичь желаемого.

    • Овечкин выбыл до конца года из-за перелома малоберцовой кости левой ноги.
    • Российский хоккеист забросил 868 шайб в НХЛ. Это 2-й результат в истории лиги.
    • Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.11.2024 19:19
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    Комментарии (1)
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    Питерский князь
    1732303951
    Да не дадут ему рекорд побить, потому что он русский. На край ногу сломают или руку.
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