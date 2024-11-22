Алексей Миранчук охарактеризовал Овечкина

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высоко отозвался об Александре Овечкине.
– В сентябре вы говорили, что увидитесь с Овечкиным, когда он вернется в США. Удалось? Как оцените игру Александра на старте сезона?
– Я говорил, что если будет возможность, то, конечно, увиделся бы с ним. Это большой человек, игрок с большой буквы.
Я не знаком с Александром, но хотел бы с ним пообщаться. Он постепенно идет к рекорду. Желаю ему достичь желаемого.
- Овечкин выбыл до конца года из-за перелома малоберцовой кости левой ноги.
- Российский хоккеист забросил 868 шайб в НХЛ. Это 2-й результат в истории лиги.
- Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).
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