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«Коринтианс» объявил о переходе Бальбуэна. Его зарплата упала в 2,5 раза

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна подписал контракт с «Коринтиансом».

Ранее футболист приостановил контракт с российским клубом до конца сезона-2022/23.

Сообщалось, что 20-летний парагваец будет зарабатывать в бразильском клубе в 2,5 раза меньше, чем в «Динамо».

  • Бальбуэна был в «Коринтиансе» с 2016 по 2018 год.
  • «Динамо» подписало игрока в прошлом году как свободного агента.
  • В прошлом сезоне РПЛ Бальбуэна провел 27 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.

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Источник: сайт «Коринтианса»

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Сегодня, 17:52
Комментарии1
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    Рейтинг: +11

    dreher 36 минут назад

    Не в деньгах счастье,а в их отсутствии...

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