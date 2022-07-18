«Коринтианс» объявил о переходе Бальбуэна. Его зарплата упала в 2,5 раза

Не в деньгах счастье,а в их отсутствии...
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна подписал контракт с «Коринтиансом».
Ранее футболист приостановил контракт с российским клубом до конца сезона-2022/23.
Сообщалось, что 20-летний парагваец будет зарабатывать в бразильском клубе в 2,5 раза меньше, чем в «Динамо».
- Бальбуэна был в «Коринтиансе» с 2016 по 2018 год.
- «Динамо» подписало игрока в прошлом году как свободного агента.
- В прошлом сезоне РПЛ Бальбуэна провел 27 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.