«Коринтианс» объявил о переходе Бальбуэна. Его зарплата упала в 2,5 раза

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна подписал контракт с «Коринтиансом».

Ранее футболист приостановил контракт с российским клубом до конца сезона-2022/23.

Сообщалось, что 20-летний парагваец будет зарабатывать в бразильском клубе в 2,5 раза меньше, чем в «Динамо».