«Куда он поперся? Сумасшедший». Стало известно, сколько потеряет Бальбуэна в зарплате после ухода из «Динамо»

Защитник Фабиан Бальбуэна перейдет в бразильский «Коринтианс». Он приостановил контракт с «Динамо» на год.

«В «Динамо» парагваец получал 2,5 миллиона евро в год. «Коринтианс» предложил миллион. В его возрасте потерять такие бабки... Куда он поперся? Сумасшедший», – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая.