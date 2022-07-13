«Куда он поперся? Сумасшедший». Стало известно, сколько потеряет Бальбуэна в зарплате после ухода из «Динамо»

Защитник Фабиан Бальбуэна перейдет в бразильский «Коринтианс». Он приостановил контракт с «Динамо» на год.
«В «Динамо» парагваец получал 2,5 миллиона евро в год. «Коринтианс» предложил миллион. В его возрасте потерять такие бабки... Куда он поперся? Сумасшедший», – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая.
- Бальбуэна был в «Коринтиансе» с 2016 по 2018 год.
- «Динамо» подписало игрока в прошлом году как свободного агента.
- В прошлом сезоне РПЛ Бальбуэна провел 27 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»