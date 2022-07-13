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«Куда он поперся? Сумасшедший». Стало известно, сколько потеряет Бальбуэна в зарплате после ухода из «Динамо»

Защитник Фабиан Бальбуэна перейдет в бразильский «Коринтианс». Он приостановил контракт с «Динамо» на год.

«В «Динамо» парагваец получал 2,5 миллиона евро в год. «Коринтианс» предложил миллион. В его возрасте потерять такие бабки... Куда он поперся? Сумасшедший», – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая.

  • Бальбуэна был в «Коринтиансе» с 2016 по 2018 год.
  • «Динамо» подписало игрока в прошлом году как свободного агента.
  • В прошлом сезоне РПЛ Бальбуэна провел 27 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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Сегодня, 20:05
Комментарии1
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    Рейтинг: +5266

    AtticusFinch 5 минут назад

    Видимо Гурцкая не слышал про подписной бонус и Кубок Либертадорес ....

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