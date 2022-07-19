Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
Тест: какая ты команда РФПЛ?
2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?

Переход Мендеса в ЦСКА может сорваться

Опорный полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес сомневается в целесообразности трансфера в ЦСКА.

22-летний чилиец хочет играть в более конкурентоспособной лиге, чем РПЛ.

Сообщалось, что ЦСКА уже договорился о переходе игрока за 2,5 миллиона евро.

  • На капитана «Унион Эспаньолы» также претендуют «Фламенго» и «Лечче».
  • Мендес провел 15 матчей в сезоне, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
  • В декабре 2021 года хавбек дебютировал за сборную Чили.

Новости по теме
ЦСКА договорился об аренде Мойзеса
Широков назвал команду, которая удивила его в первом туре РПЛ 2
4 футболиста «Ахмата» попали в символическую сборную 1-го тура РПЛ по версии WhoScored 5
Источник: RedGol

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:51
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +2171

    Ubuntu 18 минут назад

    Утка от спорт экспресса. Игрок как раз наоборот, хочет играть за ЦСКА

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11