Переход Мендеса в ЦСКА может сорваться

Опорный полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес сомневается в целесообразности трансфера в ЦСКА.

22-летний чилиец хочет играть в более конкурентоспособной лиге, чем РПЛ.

Сообщалось, что ЦСКА уже договорился о переходе игрока за 2,5 миллиона евро.