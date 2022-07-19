Переход Мендеса в ЦСКА может сорваться

Утка от спорт экспресса. Игрок как раз наоборот, хочет играть за ЦСКА
Опорный полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес сомневается в целесообразности трансфера в ЦСКА.
22-летний чилиец хочет играть в более конкурентоспособной лиге, чем РПЛ.
Сообщалось, что ЦСКА уже договорился о переходе игрока за 2,5 миллиона евро.
- На капитана «Унион Эспаньолы» также претендуют «Фламенго» и «Лечче».
- Мендес провел 15 матчей в сезоне, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
- В декабре 2021 года хавбек дебютировал за сборную Чили.