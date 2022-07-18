«Атлетико» не сможет купить Роналду. Слухи об интересе распространяет окружение португальца

Переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Атлетико» невозможен.
Агент 37-летнего футболиста Жорже Мендеш связывался с мадридским клубом, чтобы обсудить возможность трансфера.
Однако в «Атлетико» сразу дали понять, что не смогут купить португальца по экономическим причинам.
Несмотря на это, окружение форварда продолжает распространять слухи об интересе к нему из Испании.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения.
- Контракт игрока с клубом истекает через год.
- Он не поехал на сбор «Юнайтед» в Таиланде.
Источник: Marca