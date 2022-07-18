Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

«Атлетико» не сможет купить Роналду. Слухи об интересе распространяет окружение португальца

Переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Атлетико» невозможен.

Агент 37-летнего футболиста Жорже Мендеш связывался с мадридским клубом, чтобы обсудить возможность трансфера.

Однако в «Атлетико» сразу дали понять, что не смогут купить португальца по экономическим причинам.

Несмотря на это, окружение форварда продолжает распространять слухи об интересе к нему из Испании.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения.
  • Контракт игрока с клубом истекает через год.
  • Он не поехал на сбор «Юнайтед» в Таиланде.

Новости по теме
Тен Хаг ответил, способен ли Роналду соответствовать его требованиям по прессингу 1
Роналду отреагировал на новость о возможном переходе в «Спортинг» 3
«Спартак» опубликовал шуточную переписку с Роналду 18
Источник: Marca

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11