«Атлетико» не сможет купить Роналду. Слухи об интересе распространяет окружение португальца

Переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Атлетико» невозможен.

Агент 37-летнего футболиста Жорже Мендеш связывался с мадридским клубом, чтобы обсудить возможность трансфера.

Однако в «Атлетико» сразу дали понять, что не смогут купить португальца по экономическим причинам.

Несмотря на это, окружение форварда продолжает распространять слухи об интересе к нему из Испании.