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Лещук: «Мне тяжело смотреть в сторону «Спартака»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук исключил свой переход в «Спартак».

– Ты говорил, что тебе не нравится твое нынешнее положение в «Динамо». Если поступит предложение от другого клуба, рассмотришь?

– Сначала «Динамо» должно дать добро на это.

– Можешь себе представить, что в какой-то момент перейдешь в «Спартак»?

– Нет. Все может быть в футболе, но «Спартак» я не хочу рассматривать. Я воспитанник «Динамо», мне тяжело смотреть в сторону «Спартака».

  • Лещуку сейчас 26 лет.
  • В прошлом сезоне он пропустил 9 голов в 9 матчах.
  • Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1126

    jek718875 39 минут назад

    Спартак ещё возродится,смеётся тот,кто смеётся последним,это не я сказал

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    Рейтинг: +2986

    acor94 1 час назад

    Нам тоже тяжело смотреть в их сторону. Играть не умеют, в интервью постоянно ноют, с судьями работать не умеют... А ведь когда-то был были великими чемпионами!

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    Рейтинг: +14817

    NewLife 1 час назад

    Поганцы из РБ Спорт, забудьте слово "Спартак".

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