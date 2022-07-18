Лещук: «Мне тяжело смотреть в сторону «Спартака»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук исключил свой переход в «Спартак».

– Ты говорил, что тебе не нравится твое нынешнее положение в «Динамо». Если поступит предложение от другого клуба, рассмотришь?

– Сначала «Динамо» должно дать добро на это.

– Можешь себе представить, что в какой-то момент перейдешь в «Спартак»?

– Нет. Все может быть в футболе, но «Спартак» я не хочу рассматривать. Я воспитанник «Динамо», мне тяжело смотреть в сторону «Спартака».