Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

Шунин удивился, что вместо него капитаном в «Динамо» стал Фомин

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал решение главного тренера Славиши Йокановича сделать капитаном команды полузащитника Даниила Фомина.

«Уважаю тренера и его решения. Он объявил, что капитаном будет Фомин. Это его личное решение. Удивило ли это меня? Скажем там, я удивился, но уважаю тренера и любое его решение. Не хочу продолжать эту тему.

Есть что-то схожее со Шварцем? Йоканович сказал, что есть вещи, которые мы оставим, а есть моменты, которые будем делать по-другому. Оставим в том числе прессинг и интенсивность.

Готовы ли мы бороться за первое место? Надо идти от игры к игре, а дальше посмотрим. Почему у нас все время все вопросы про «Зенит»? Мы сегодня не с ними играли», — заявил Шунин.

  • «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) в 1-м туре РПЛ.
  • Шунин был капитаном «Динамо» последние несколько лет.
  • 25-летний Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года.

Новости по теме
Йоканович заявил, что «Динамо» не сможет рассчитывать на Шиманьски в этом сезоне
В «Динамо» рассказали о задачах команды в год столетия клуба
Йоканович оценил свой дебют в РПЛ и высказался об уровне лиги
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

17.07.2022 23:53
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11