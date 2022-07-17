Шунин удивился, что вместо него капитаном в «Динамо» стал Фомин

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал решение главного тренера Славиши Йокановича сделать капитаном команды полузащитника Даниила Фомина.

«Уважаю тренера и его решения. Он объявил, что капитаном будет Фомин. Это его личное решение. Удивило ли это меня? Скажем там, я удивился, но уважаю тренера и любое его решение. Не хочу продолжать эту тему.

Есть что-то схожее со Шварцем? Йоканович сказал, что есть вещи, которые мы оставим, а есть моменты, которые будем делать по-другому. Оставим в том числе прессинг и интенсивность.

Готовы ли мы бороться за первое место? Надо идти от игры к игре, а дальше посмотрим. Почему у нас все время все вопросы про «Зенит»? Мы сегодня не с ними играли», — заявил Шунин.