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Левандовски рассказал, какие слова Хави убедили его перейти в «Барселону»

Нападающий Роберт Левандовски рассказал, как главный тренер «Барселоны» Хави убедил его перейти в каталонский клуб.

«Хави рассказал мне, что мы сможем многого добиться при работе вместе. У него есть план, чтобы вернуться с «Барселоной» на вершину. Я пришeл за трофеями. Знаю, что скоро мне 34, но я чувствую себя хорошо с физической и ментальной точек зрения», — цитирует Левандовски Bild.

  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Ожидается, что «Барселона» заплатит за поляка 45+5 миллионов евро.
  • Накануне форвард попрощался с партнерами по «Баварии».

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Источник: «Чемпионат»

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17.07.2022 23:38
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