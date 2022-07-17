Левандовски рассказал, какие слова Хави убедили его перейти в «Барселону»

Нападающий Роберт Левандовски рассказал, как главный тренер «Барселоны» Хави убедил его перейти в каталонский клуб.

«Хави рассказал мне, что мы сможем многого добиться при работе вместе. У него есть план, чтобы вернуться с «Барселоной» на вершину. Я пришeл за трофеями. Знаю, что скоро мне 34, но я чувствую себя хорошо с физической и ментальной точек зрения», — цитирует Левандовски Bild.