«Локомотив» на время бойкота накрыл фанатский сектор «РЖД Арены» майкой с 12-м номером

Отныне на фанатском секторе «РЖД Арены» будет присутствовать декоративная футболка с 12-м номером. «Локомотив» объяснил решение.
«В знак уважения к нашим фанатам третий сектор Южной трибуны на домашних матчах «Локо» в РПЛ будет накрыт баннером.
Мы надеемся увидеть и услышать вас в Черкизово как можно скорее!» – написали москвичи.
- В 17:00 по Москве «Локомотив» начнет матч 1-го тура РПЛ против «Пари НН».
- Фанаты клубов РПЛ бойкотируют матчи. Это протест на введение закона о Fan ID.
- «Локомотив» в прошлом сезоне РПЛ финишировал 6-м.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»