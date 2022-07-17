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«Локомотив» на время бойкота накрыл фанатский сектор «РЖД Арены» майкой с 12-м номером

Отныне на фанатском секторе «РЖД Арены» будет присутствовать декоративная футболка с 12-м номером. «Локомотив» объяснил решение.

«В знак уважения к нашим фанатам третий сектор Южной трибуны на домашних матчах «Локо» в РПЛ будет накрыт баннером.

Мы надеемся увидеть и услышать вас в Черкизово как можно скорее!» – написали москвичи.

  • В 17:00 по Москве «Локомотив» начнет матч 1-го тура РПЛ против «Пари НН».
  • Фанаты клубов РПЛ бойкотируют матчи. Это протест на введение закона о Fan ID.
  • «Локомотив» в прошлом сезоне РПЛ финишировал 6-м.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +5996

    Добрый Бобер 1 час назад

    Мне кажется было бы правильнее "Мы надеемся увидеть и услышать вас в Черкизово как можно скорее... и уже написали в правительство петицию с просьбой об отмене Fan-ID."

    1
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    Рейтинг: +3699

    Enter2006 2 часа назад

    Молодцы! Сказали - сделали! Пусть ган доны депутаты поймут, что люди не рабы и не все их чокнутые законы должны проходить!

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    Рейтинг: +4815

    Красногорск_Фан > Enter2006 1 час назад

    Лелик, если человек идиот то это надолго (с)

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    Рейтинг: +4811

    neim > Enter2006 53 минуты назад

    Так не рабы решают, каким законам проходить, а каким нет.
    И этот уже прошёл. Осталось его выполнять.

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    Рейтинг: +62

    НикКин 2 часа назад

    Скоро так будет на всех секторах молодцы чиновники путь в светлое будущее )))

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    Рейтинг: +635

    SpartakMoskwa 3 часа назад

    Креативно, молодцы

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