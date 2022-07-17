«Локомотив» на время бойкота накрыл фанатский сектор «РЖД Арены» майкой с 12-м номером

Отныне на фанатском секторе «РЖД Арены» будет присутствовать декоративная футболка с 12-м номером. «Локомотив» объяснил решение.

«В знак уважения к нашим фанатам третий сектор Южной трибуны на домашних матчах «Локо» в РПЛ будет накрыт баннером.

Мы надеемся увидеть и услышать вас в Черкизово как можно скорее!» – написали москвичи.