Каррера: «Не считаю уровень судейства в РПЛ слабым. Везде ошибаются»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил судейство в чемпионате России.

«Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде. В Италии часто трактуют правила игры рукой в штрафной по-разному.

Не нужно слишком много говорить о судействе, потому что игроки могут этим оправдывать свои неудачи на поле. Но к «Спартаку» всегда повышенное внимание – такова их судьба», – сказал итальянец.