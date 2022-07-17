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Каррера: «Не считаю уровень судейства в РПЛ слабым. Везде ошибаются»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил судейство в чемпионате России.

«Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде. В Италии часто трактуют правила игры рукой в штрафной по-разному.

Не нужно слишком много говорить о судействе, потому что игроки могут этим оправдывать свои неудачи на поле. Но к «Спартаку» всегда повышенное внимание – такова их судьба», – сказал итальянец.

  • Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год.
  • При нем команда взяла РПЛ.
  • Сейчас Каррера без работы.

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Источник: телеграм-канал Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +49

    Александр.Т. 2 часа назад

    Мне кажеться не кто ему нещвонит с такими вопросами,Отсебятину репортеры пишут,выдавая что жто Каррера))

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