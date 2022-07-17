Каррера: «Не считаю уровень судейства в РПЛ слабым. Везде ошибаются»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил судейство в чемпионате России.
«Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде. В Италии часто трактуют правила игры рукой в штрафной по-разному.
Не нужно слишком много говорить о судействе, потому что игроки могут этим оправдывать свои неудачи на поле. Но к «Спартаку» всегда повышенное внимание – такова их судьба», – сказал итальянец.
- Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год.
- При нем команда взяла РПЛ.
- Сейчас Каррера без работы.
Источник: телеграм-канал Sport24