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«Сил нет». Лунев рассказал о сборах «Байера»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал, как проходят сборы в Австрии.

«На сборах в Австрии времени и сил практически нет).

Живeм мы в Hotel Tauern Spa in Zell am See-Kaprun. Игроки живут всегда в одноместных номерах, российской практики жить по двое здесь нет.

За последние десять лет «Байер» проводит в SalzburgerLand летний тренировочный лагерь в 9-й раз. Только в 2020 году из-за пандемии команда оставалась в Леверкузене.

Тренируемся на Alois-Latini-Stadion von Zell am See. Идeт качественная и тяжeлая работа: двухразовые тренировки, постоянные теоретические занятия: общие, по линиям, индивидуальные.

Стараюсь находить время и для изучения немецкого языка. Сейчас по зуму занимаюсь с преподавателем из Goethe-Institut Moskau. Занятия проходят бодро и продуктивно», – сказал Лунев.

  • Сегодня в 18:00 по Москве «Байер» проведет товарищескую игру с «Панатинаикосом».
  • Лунев перешел в «Байер» в прошлом году из «Зенита».
  • В прошлом сезоне Бундеслиги Лунев провел 1 матч.

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Источник: телеграм-канал Андрея Лунева

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2935

    FRZZ 1 час назад

    Практики жить по двое в номерах негде в мире нет, такая практика была в СССР и осталась в России. А если кто-то храпит по ночам…

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