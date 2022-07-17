«Сил нет». Лунев рассказал о сборах «Байера»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал, как проходят сборы в Австрии.

«На сборах в Австрии времени и сил практически нет).

Живeм мы в Hotel Tauern Spa in Zell am See-Kaprun. Игроки живут всегда в одноместных номерах, российской практики жить по двое здесь нет.

За последние десять лет «Байер» проводит в SalzburgerLand летний тренировочный лагерь в 9-й раз. Только в 2020 году из-за пандемии команда оставалась в Леверкузене.

Тренируемся на Alois-Latini-Stadion von Zell am See. Идeт качественная и тяжeлая работа: двухразовые тренировки, постоянные теоретические занятия: общие, по линиям, индивидуальные.

Стараюсь находить время и для изучения немецкого языка. Сейчас по зуму занимаюсь с преподавателем из Goethe-Institut Moskau. Занятия проходят бодро и продуктивно», – сказал Лунев.