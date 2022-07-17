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Вайсс: «Мой «Слован» – это словацкий «Зенит»

Главный тренер словацкого «Слована» Владимир Вайсс-старший сравнил свой клуб с «Зенитом».

«Слован» – это словацкий «Зенит». Можно сказать так. У нас тоже лучшие условия, лучшие футболисты и лучший новый стадион в стране. Поэтому задача – становиться первыми каждый год. В этом сезоне надо выиграть ещe и Кубок, который отдали предыдущий раз. Ну и групповой турнир еврокубков, как я уже сказал», – сказал Вайсс.

  • Словак тренировал в РПЛ «Сатурн».
  • Также Вайсс работал со сборной Грузии, «Кайратом».
  • «Слован» во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится с «Ференцварошем» Станислава Черчесова.

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Источник: «Чемпионат»

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