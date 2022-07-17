Вайсс: «Мой «Слован» – это словацкий «Зенит»

Главный тренер словацкого «Слована» Владимир Вайсс-старший сравнил свой клуб с «Зенитом».

«Слован» – это словацкий «Зенит». Можно сказать так. У нас тоже лучшие условия, лучшие футболисты и лучший новый стадион в стране. Поэтому задача – становиться первыми каждый год. В этом сезоне надо выиграть ещe и Кубок, который отдали предыдущий раз. Ну и групповой турнир еврокубков, как я уже сказал», – сказал Вайсс.