Талалаев выставил оценки «Ахмату» за матч со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выступил после матча первого тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Его средняя оценка игры – «хорошо».

«Первая игра, первое очко, поздравляю всех. Первый тайм – на «отлично», второй тайм – на «троечку», футболисты меняются, заколдованность остается. Я слышал, лучшим игроком признали полевого из «Спартака».

Мне кажется, Александр Селихов сегодня три момента таких отбил, которые мало кто сыграет так в нашем чемпионате. Нам нужно реализовывать свои моменты, все остальное мы доработаем», – сказал Талалаев.