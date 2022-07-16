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Талалаев выставил оценки «Ахмату» за матч со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выступил после матча первого тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Его средняя оценка игры – «хорошо».

«Первая игра, первое очко, поздравляю всех. Первый тайм – на «отлично», второй тайм – на «троечку», футболисты меняются, заколдованность остается. Я слышал, лучшим игроком признали полевого из «Спартака».

Мне кажется, Александр Селихов сегодня три момента таких отбил, которые мало кто сыграет так в нашем чемпионате. Нам нужно реализовывать свои моменты, все остальное мы доработаем», – сказал Талалаев.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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16.07.2022 23:17
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