Дзюбу не устроило предложение «Сочи» по двум причинам

«Сочи» провел переговоры с бывшим нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Пока стороны далеки от договоренности о сотрудничестве. 33-летнего футболиста не устраивают как минимум два аспекта.

Во-первых, игрок не согласен с предложением зарабатывать 1 миллион евро в год плюс бонусы. Во-вторых, он опасается, что после ухода нескольких лидеров команда будет неконкурентоспособной.