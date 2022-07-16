Дзюбу не устроило предложение «Сочи» по двум причинам

«Сочи» провел переговоры с бывшим нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
Пока стороны далеки от договоренности о сотрудничестве. 33-летнего футболиста не устраивают как минимум два аспекта.
Во-первых, игрок не согласен с предложением зарабатывать 1 миллион евро в год плюс бонусы. Во-вторых, он опасается, что после ухода нескольких лидеров команда будет неконкурентоспособной.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.
Источник: Metaratings