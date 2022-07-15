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Мостовой: «Абаскаль для меня никто»

15 июля 2022, 12:38
11

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что московский клуб обязан занять минимум третье место в следующем сезоне РПЛ.

«По составу «Спартак» сильнее многих команд в РПЛ. Однозначно с таким подбором команда претендует на попадание в топ-3. Если перебирать остальных претендентов на медали, то по составу «Спартак» точно не уступает ни «Локомотиву», ни «Динамо», ни ЦСКА, ни тем более «Сочи», который летом потерял нескольких лидеров.

У «Спартака» остались ключевые иностранцы — Промес, Мартинс, Мозес, Николсон, плюс пришли два новичка. Так что «Спартак» просто обязан быть в тройке, но кто знает, что будет на самом деле.

При Тедеско команда была в тройке, но Абаскаль для меня — это никто. Я сужу по команде и ее составу, в этом смысле у нее есть все, чтобы занять высокое место в таблице», – сказал Мостовой.

  • Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
  • Ему 33 года.
  • В дебютном матче испанца команда была разгромлена «Зенитом» со счетом 0:4.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (11)
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Bozigit
1657878135
Мостовой ни как не может достучаться до руководства Спартака)
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САДЫЧОК
1657878345
Абаскаль :"Мостовой"для меня зритель , на диване.
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mihail200606
1657878866
Да ты для него тоже...
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житель СПб
1657880748
Не взяли Сашу, не взяли... Злится! Но по составу, действительно - на 2 месте в Лиге. Хотя любит плакаться.
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JTherry
1657881049
царю надо сперва самому показать в Катюше (хотя бы) чего он стоит, как тренер, а потом критиковать других...
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derrik2000
1657881521
Посмотрю тура после 5-го - 6-го, что есть этот Абаскаль. "При Тедеско команда была в тройке" Мне ЛИЧНО те медальки тедескина даром не нужны: ИГРЫ, остро атакующей игры не было. . Так же МНЕ даром не нужны и медальки при Черчесове, и при Старкове. P.S. А ЭТО, на секундочку, ВСЁ ПРИ ФЕДУНЕ. Вот такой он "любитель футбола".
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шахта Заполярная
1657885095
Хороший был футболист Мостовой. Но когда закончил с футболом отрастил поганый бомжовский язык.
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ySS
1657892929
Скачущих и газоносных понять можно, то спартачей, гонющих на Мостового, нет. Едва ли малолетство будет им оправданием
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