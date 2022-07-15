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Мостовой: «Абаскаль для меня никто»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что московский клуб обязан занять минимум третье место в следующем сезоне РПЛ.

«По составу «Спартак» сильнее многих команд в РПЛ. Однозначно с таким подбором команда претендует на попадание в топ-3. Если перебирать остальных претендентов на медали, то по составу «Спартак» точно не уступает ни «Локомотиву», ни «Динамо», ни ЦСКА, ни тем более «Сочи», который летом потерял нескольких лидеров.

У «Спартака» остались ключевые иностранцы — Промес, Мартинс, Мозес, Николсон, плюс пришли два новичка. Так что «Спартак» просто обязан быть в тройке, но кто знает, что будет на самом деле.

При Тедеско команда была в тройке, но Абаскаль для меня — это никто. Я сужу по команде и ее составу, в этом смысле у нее есть все, чтобы занять высокое место в таблице», – сказал Мостовой.

  • Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
  • Ему 33 года.
  • В дебютном матче испанца команда была разгромлена «Зенитом» со счетом 0:4.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 12:38
Комментарии2
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    Рейтинг: +9350

    САДЫЧОК 6 минут назад

    Абаскаль :"Мостовой"для меня зритель , на диване.

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    Рейтинг: +1843

    Bozigit 9 минут назад

    Мостовой ни как не может достучаться до руководства Спартака)

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