Мостовой: «Абаскаль для меня никто»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что московский клуб обязан занять минимум третье место в следующем сезоне РПЛ.

«По составу «Спартак» сильнее многих команд в РПЛ. Однозначно с таким подбором команда претендует на попадание в топ-3. Если перебирать остальных претендентов на медали, то по составу «Спартак» точно не уступает ни «Локомотиву», ни «Динамо», ни ЦСКА, ни тем более «Сочи», который летом потерял нескольких лидеров.

У «Спартака» остались ключевые иностранцы — Промес, Мартинс, Мозес, Николсон, плюс пришли два новичка. Так что «Спартак» просто обязан быть в тройке, но кто знает, что будет на самом деле.

При Тедеско команда была в тройке, но Абаскаль для меня — это никто. Я сужу по команде и ее составу, в этом смысле у нее есть все, чтобы занять высокое место в таблице», – сказал Мостовой.