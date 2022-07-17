⚽ РПЛ. Первый тур завершен! «Зенит», «Спартак» потеряли очки, ЦСКА победил «Урал» и другие результаты

Стартовый тур нового сезона РПЛ завершен.
Результаты первого тура выглядят так.
Россия. РПЛ. 1-й тур
Торпедо (Москва) – Сочи – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Цаллагов, 35; 0:2 – Сарвели, 37; 1:2 – Дркушич, 50 (в свои ворота); 1:3 – Мелкадзе, 90+4.
Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Изидор, 52; 1:1 – Кротов, 70.
Удаления: нет – Сулейманов, 28 (вторая ж.к.).
Краснодар – Факел (Воронеж) – 2:2 (2:1)
Голы: 0:1 – Дашаев, 10; 1:1 – Ионов, 24; 2:1 – Сперцян, 40; 2:2 – Акбашев, 49.
Незабитые пенальти: Кордоба, 45+2 – нет.
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Грулев, 16; 1:1 – Комличенко, 68.
Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Вендел, 17; 1:1 – Мирзов, 85.
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Обляков, 45; 2:0 – Карраскаль (с пенальти), 64.
Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (1:0)
Голы: 1:0 – Цыпченко, 31 (в свои ворота); 1:1 – Ежов, 49; 1:2 – Глушенков, 54; 1:3 – Глушенков, 73; 2:3 – Аюпов, 83; 2:4 – Якуба, 84.
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Тимофеев, 45+4; 1:1 – Мозес, 83.
Удаления: нет – Рыбус, 42 (вторая ж.к.).