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  • ⚽ РПЛ. Первый тур завершен! «Зенит», «Спартак» потеряли очки, ЦСКА победил «Урал» и другие результаты

⚽ РПЛ. Первый тур завершен! «Зенит», «Спартак» потеряли очки, ЦСКА победил «Урал» и другие результаты

17 июля 2022, 22:42
22

Стартовый тур нового сезона РПЛ завершен.

Результаты первого тура выглядят так.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Торпедо (Москва) – Сочи – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Цаллагов, 35; 0:2 – Сарвели, 37; 1:2 – Дркушич, 50 (в свои ворота); 1:3 – Мелкадзе, 90+4.

Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Изидор, 52; 1:1 – Кротов, 70.

Удаления: нет – Сулейманов, 28 (вторая ж.к.).

Краснодар – Факел (Воронеж) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Дашаев, 10; 1:1 – Ионов, 24; 2:1 – Сперцян, 40; 2:2 – Акбашев, 49.

Незабитые пенальти: Кордоба, 45+2 – нет.

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Грулев, 16; 1:1 – Комличенко, 68.

Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вендел, 17; 1:1 – Мирзов, 85.

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Обляков, 45; 2:0 – Карраскаль (с пенальти), 64.

Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Цыпченко, 31 (в свои ворота); 1:1 – Ежов, 49; 1:2 – Глушенков, 54; 1:3 – Глушенков, 73; 2:3 – Аюпов, 83; 2:4 – Якуба, 84.

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тимофеев, 45+4; 1:1 – Мозес, 83.

Удаления: нет – Рыбус, 42 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (22)
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житель СПб
1657876857
Поздравляю всех болельщиков с началом нового футбольного сезона! Побольше интересного футбола!
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renepjd
1657884032
Не, ну это беспредел: даже недели не прошло после суперкубка и единственный матч сегодня мы играем. Надо сниматься с чемпионата
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neim
1657940357
Ура товарищи. У нас опять футбол !
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Александр.Т.
1657943793
Зенит можно сказать и не играл в жтлм матче, а так игоа сеучноватая была
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nik55
1657948900
бомжи отскочили
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paracetamol
1657957905
Агалар играть будет?
Ответить
morgan59
1657960163
После первого тайма смотреть на игру Зенита было неитересно. Видимо футболисты Зенита так крепко отметили победу над Спартаком, что на Химки и сил то не было.
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Князев
1657973346
Неуважаемый презренный жадный матч премьер, хрен тебе собачий. Ни копейки не заплачу. Что бы вы обанкротились и сдохли!!!
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alex1951
1657973632
Всем хорошего настроения. Начинаем. Начало положено веселенькое..... Ну,а ежель Спартак проснулся и дернет оппонентов,то не забудьте Победу посвятить Георгию Ярцеву.....это достойно.....старайтесь)))
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JTherry
1658091596
с почином, первый тур позади, итоги тура: 11:13 в пользу гостей, прям, рвали сетки...) в целом рад, что РПЛ стартовал..!
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