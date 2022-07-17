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⚽ РПЛ. Первый тур завершен! «Зенит», «Спартак» потеряли очки, ЦСКА победил «Урал» и другие результаты

Стартовый тур нового сезона РПЛ завершен.

Результаты первого тура выглядят так.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Торпедо (Москва) – Сочи – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Цаллагов, 35; 0:2 – Сарвели, 37; 1:2 – Дркушич, 50 (в свои ворота); 1:3 – Мелкадзе, 90+4.

Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Изидор, 52; 1:1 – Кротов, 70.

Удаления: нет – Сулейманов, 28 (вторая ж.к.).

Краснодар – Факел (Воронеж) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Дашаев, 10; 1:1 – Ионов, 24; 2:1 – Сперцян, 40; 2:2 – Акбашев, 49.

Незабитые пенальти: Кордоба, 45+2 – нет.

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Грулев, 16; 1:1 – Комличенко, 68.

Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вендел, 17; 1:1 – Мирзов, 85.

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Обляков, 45; 2:0 – Карраскаль (с пенальти), 64.

Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Цыпченко, 31 (в свои ворота); 1:1 – Ежов, 49; 1:2 – Глушенков, 54; 1:3 – Глушенков, 73; 2:3 – Аюпов, 83; 2:4 – Якуба, 84.

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тимофеев, 45+4; 1:1 – Мозес, 83.

Удаления: нет – Рыбус, 42 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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17.07.2022 22:42
Комментарии24
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    Рейтинг: +23801

    JTherry 54 минуты назад

    с почином, первый тур позади, итоги тура: 11:13 в пользу гостей, прям, рвали сетки...) в целом рад, что РПЛ стартовал..!

    0
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    Рейтинг: +457

    Сделаны из Дерева 16 июля, 15:52

    А стыдно за зенит то

    2
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    Рейтинг: +10820

    alex1951 16 июля, 15:13

    Всем хорошего настроения. Начинаем. Начало положено веселенькое.....
    Ну,а ежель Спартак проснулся и дернет оппонентов,то не забудьте Победу посвятить Георгию Ярцеву.....это достойно.....старайтесь)))

    1
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    Рейтинг: +814

    Князев 16 июля, 15:09

    Неуважаемый презренный жадный матч премьер, хрен тебе собачий. Ни копейки не заплачу. Что бы вы обанкротились и сдохли!!!

    4
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    Рейтинг: +1954

    morgan59 16 июля, 11:29

    После первого тайма смотреть на игру Зенита было неитересно. Видимо футболисты Зенита так крепко отметили победу над Спартаком, что на Химки и сил то не было.

    1
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    Рейтинг: +112

    rac531 16 июля, 10:52

    Если бы не решало Кукуянц, которое не замечало нарушений, тянущих на ЖК, например, Вендела, то результат мог быть и иным.
    Тем не менее, "Химки" имели ТРИ голевых момента, а "Зенит" - НИ ОДНОГО)
    Правда, с выходом БАКАЕВА игра несколько преобразилась.
    Его филигранный дриблинг, видение поля, точные обостряющие пасы сделали игру "Зенит"а более осмысленной и разнообразной.

    1
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    Рейтинг: +7764

    vladik12 > rac531 16 июля, 12:21

    Там Кукуляк был.

    1
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    Рейтинг: +16612

    paracetamol 16 июля, 10:51

    Агалар играть будет?

    0
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    Рейтинг: +7764

    vladik12 > paracetamol 16 июля, 12:21

    Я думаю, да. По крайней мере, на заменку.

    0
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    Рейтинг: +95

    Теркчанин > paracetamol 16 июля, 14:56

    минут на 10 могут выпустить.

    0
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    Рейтинг: +7176

    nik55 16 июля, 08:21

    бомжи отскочили

    3
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    Рейтинг: +16291

    ilichkadr > nik55 16 июля, 09:37

    Хрякам в очередной раз не повезет.

    2
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    Рейтинг: +16612

    paracetamol > nik55 16 июля, 10:52

    Не понимаешь ты высокой футбольной политики в свете СВО, хрюша!

    0
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    Рейтинг: +112

    rac531 > ilichkadr 16 июля, 10:55

    Это запрограммировано и описано в инструкциях РФС для решал)
    А после ничьей бомжей в Химках, питерское решало Безбородов, покажет себя во всей красе)
    Я в него верю!

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    Рейтинг: +16291

    ilichkadr > rac531 16 июля, 21:41

    Хряки и без Безбородова сами себе придумают проблему. Если хряки ничего себе не придумают, значит они не хряки.

    1
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    Рейтинг: +14459

    Fusballer > rac531 1 час назад

    И ведь показал!)))

    1
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    Рейтинг: +51

    Александр.Т. 16 июля, 06:56

    Зенит можно сказать и не играл в жтлм матче, а так игоа сеучноватая была

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    Рейтинг: +4811

    neim 16 июля, 05:59

    Ура товарищи. У нас опять футбол !

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