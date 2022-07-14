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Госдума осенью обсудит возвращение пива на стадионы

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев высказался о возможной продаже пива на футбольных стадионах России.

«В Госдуме был ряд вопросов к проекту по пиву на стадионах. Сейчас они сняты. Планируется, что в осенней сессии Госдума вернется к разработке данного проекта», – сказал Алаев.

  • В Министерстве спорта назвали условие, при котором пиво вернется на российские стадионы.
  • Леонид Федун заявлял, что «Спартак» теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

Тарасова: «Русскому нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будут водка и драки!»

Глебов – о возвращении пива на стадионы: «Нашему народу нужно пиво»

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Источник: Sport24

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Комментарии8
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    Рейтинг: +4721

    алдан2014 57 минут назад

    Друзья может хватит друг друга оскорблять? Изо в день одно и то же. Ведёте себя как дети

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    Рейтинг: +4721

    алдан2014 59 минут назад

    Госдума в своем репертуаре. Занимаются чем угодно,только не насущными вопросами. Имитация бурной деятельности.

    0
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    Рейтинг: +25152

    vladimir-7 1 час назад

    Госдума осенью обсудит возвращение пива на стадионы и примет решение об
    изменение закона по системе Fan ID, причем, кто хочет получить паспорт, пожалуйста,
    кто нет, тот не будет оформлять. ДЕМОКРАТИЯ!!!

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    Рейтинг: +15511

    Barmaleushka 1 час назад

    К 14-му туру надо будет уже водку заливать , кроме стадиков в Питере , Ростове и Краснодаре .

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    Рейтинг: +1383

    Дубина > Barmaleushka 1 час назад

    В Питере про водку не знают,там сивухой 12-и рублевой будут заливать))))

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    Рейтинг: +15511

    Barmaleushka > Дубина 1 час назад

    Рылы уже давно пьянку заменили коллективной уринотерапией .

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    Рейтинг: +1383

    Дубина > Barmaleushka 1 час назад

    Да нет батенька,как раз мача это самое то для вас!!
    Вы кроме фарфурей про другое пойло и не слышали,не говоря уже что употребляли!!!

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    Рейтинг: +15511

    Barmaleushka > Дубина 1 час назад

    "нетэтоты" - старая песня обпившихся уриной хряков .

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