Госдума осенью обсудит возвращение пива на стадионы

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев высказался о возможной продаже пива на футбольных стадионах России.

«В Госдуме был ряд вопросов к проекту по пиву на стадионах. Сейчас они сняты. Планируется, что в осенней сессии Госдума вернется к разработке данного проекта», – сказал Алаев.

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