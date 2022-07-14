Госдума осенью обсудит возвращение пива на стадионы

Друзья может хватит друг друга оскорблять? Изо в день одно и то же. Ведёте себя как дети
Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев высказался о возможной продаже пива на футбольных стадионах России.
«В Госдуме был ряд вопросов к проекту по пиву на стадионах. Сейчас они сняты. Планируется, что в осенней сессии Госдума вернется к разработке данного проекта», – сказал Алаев.
- В Министерстве спорта назвали условие, при котором пиво вернется на российские стадионы.
- Леонид Федун заявлял, что «Спартак» теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.
Тарасова: «Русскому нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будут водка и драки!»
Глебов – о возвращении пива на стадионы: «Нашему народу нужно пиво»