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Тарасова: «Русскому нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будут водка и драки!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила против продажи пива на российских стадионах.

«Нет! И еще раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки. Пускай наслаждаются действием: футбол ли это или хоккей», — сказала Тарасова.

  • В Министерстве спорта назвали условие, при котором пиво вернется на российские стадионы.
  • Леонид Федун заявлял, что «Спартак» теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии13
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    Рейтинг: +900

    Юрэс 31 минуту назад

    ты под кого хочешь ПРОГНУТЬСЯ !?!?!?
    политик ХРЕНОВ

    0
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    Рейтинг: +375

    кaстрюлька 41 минуту назад

    И по кругу хоровод с фигуристками

    0
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    Рейтинг: +11066

    Алексей З 1 час назад

    Так ненавидеть собственный народ , это надо уметь !
    Зачем вообще стадионы нужны , когда болельщик столько хлопот приносит. Пусть дома сидят и не рыпаются , их дело холопье , пахать и сеять , на радость ЭЛИТЕ.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +8510

    R_a_i_n 1 час назад

    Стереотип. Остальные народы трезвенники?

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +17063

    Garrincha58 1 час назад

    а сейчас и нет смысла его продавать потому что зрителей на стадионах с введением паспортов станет на порядок меньше если хочешь пивка иди в спортбары или дома с чипсами и с соседом и с водочкой поболей за свой любимый клуб

    0
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    Рейтинг: +160

    NET VOINE > Garrincha58 1 час назад

    Кому то дома неинтересно. Хочется на стадионе с чипсами и с соседом и с водочкой поболеть за свой любимый клуб.)))

    0
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    Рейтинг: +160

    NET VOINE 1 час назад

    Пиво без водки деньги на ветер. ))) Особенности национального просмотра футбольных матчей.

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    Рейтинг: +78

    Болотоход 1 час назад

    На неве вот неадекваты одни и так без пива

    2
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    Рейтинг: +3515

    Enter2006 1 час назад

    По себе людей не судят, особенно "Заслуженный тренер СССР". В СССР и пиво пили и водку и коньячок на стадионах, и всё норм было, без всяких драк. И болельщики разных клубов сидели носом к носу и даже угощали друг друга...

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    Рейтинг: +160

    NET VOINE > Enter2006 1 час назад

    Помнишь СССР ?

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    Рейтинг: +3515

    Enter2006 > NET VOINE 1 час назад

    Конечно

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    Рейтинг: +160

    NET VOINE > Enter2006 1 час назад

    А то я подумал 2006 год рождения )))

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    Рейтинг: +3515

    Enter2006 > NET VOINE 1 час назад

    Тебя с яслей в интернет пустили? Какой 2006 год рождения у меня? Хватит Петросянить! )) А вот твой ник я поддерживаю.

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