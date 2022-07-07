Тарасова: «Русскому нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будут водка и драки!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила против продажи пива на российских стадионах.

«Нет! И еще раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки. Пускай наслаждаются действием: футбол ли это или хоккей», — сказала Тарасова.