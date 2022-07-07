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  • Тарасова: «Русскому нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будут водка и драки!»

Тарасова: «Русскому нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будут водка и драки!»

7 июля 2022, 13:35
20

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила против продажи пива на российских стадионах.

«Нет! И еще раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки. Пускай наслаждаются действием: футбол ли это или хоккей», — сказала Тарасова.

  • В Министерстве спорта назвали условие, при котором пиво вернется на российские стадионы.
  • Леонид Федун заявлял, что «Спартак» теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (20)
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Enter2006
1657190413
По себе людей не судят, особенно "Заслуженный тренер СССР". В СССР и пиво пили и водку и коньячок на стадионах, и всё норм было, без всяких драк. И болельщики разных клубов сидели носом к носу и даже угощали друг друга...
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Garrincha58
1657190788
а сейчас и нет смысла его продавать потому что зрителей на стадионах с введением паспортов станет на порядок меньше если хочешь пивка иди в спортбары или дома с чипсами и с соседом и с водочкой поболей за свой любимый клуб
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R_a_i_n
1657191512
Стереотип. Остальные народы трезвенники?
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vladimir-7
1657196021
У русского человека душа просит праздника, выпил водочки, запил пивком, закусил и смотри спортивные состязания, в данном случае футбол, душа отдыхает и радуется. Ну, а если кто-то хочет испортить ей праздник, то естественно и закономерно – получи.
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Vitaga
1657197102
))) смешно сказала. она человек советского времени и как многие этого возраста помнит как дважды в месяц - в день получки и аванса почти на каждой остановке и у пивнушек-рюмочных валялись тела - которые потом собирали в ЛТП милиционеры) только времена поменялись) и нет такого количества синяков. понятно что наш народ достаточно агрессивный и под алкоголем у некоторых агрессия станет большей- так для чего тогда стюарды и полицаи?
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alex1951
1657198151
Еще один ,,Горбачев,, выискался))) Запомни тётя Тарасова--Губит людей не пиво,губит людей вода! ...Классика))))
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алдан2014
1657200879
Доля правды в её словах есть. Просто пить пиво...как то не по нашенски
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Axe111
1657203153
О Боже
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Snek
1657224721
Вы бы ещё мнение болбоев и уборщиков спросили. Не могут никак в массмедиа найти точку, от которой оттолкнуться в плане запрета пива на стадионе, начинают опрашивать левых людей.
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Oldtrafford83
1657258932
Русофобия откуда не ждали))
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