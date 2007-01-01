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В Министерстве спорта назвали условие, при котором пиво вернется на российские стадионы

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о продаже пива на российских стадионах.

— Вопрос, который очень многих волнует. Вернется ли пиво на стадион?

— Вернется, если есть потребность у общества, если она официально заявлена, наверно, надо как минимум на нее отреагировать. Мы знаем, что мэр Москвы Сергей Семенович Собянин в качестве эксперимента предложил такой план действий на этот год.

Насколько это будет узаконено, зависит, конечно, от позиции Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Такую потребность мы видим и запросы со стороны зрителей тоже видим.

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10657

    Алексей З 2 часа назад

    Интересно , а как общество должно заявить свою позицию ?
    Одиночные пикеты с плакатом " хочу пива " у нас это за экстремизм прокатит.

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