Глебов – о возвращении пива на стадионы: «Нашему народу нужно пиво»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов оценил инициативу Москвы по разрешению продажи пива на стадионах.

— Пиво на стадионах в России — не особо хорошо, но я думаю, что нашему народу нужно пиво. Пусть вводят.

— Согласен с Ириной Родниной, что наш футбол без стаканчика смотреть невозможно?

— У меня другое мнение. Я с ней не согласен абсолютно.

В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.

Продавать можно напитки не крепче 16,5 градусов.

В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?