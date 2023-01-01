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Глебов – о возвращении пива на стадионы: «Нашему народу нужно пиво»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов оценил инициативу Москвы по разрешению продажи пива на стадионах.

— Пиво на стадионах в России — не особо хорошо, но я думаю, что нашему народу нужно пиво. Пусть вводят.

— Согласен с Ириной Родниной, что наш футбол без стаканчика смотреть невозможно?

— У меня другое мнение. Я с ней не согласен абсолютно.

  • В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.
  • Продавать можно напитки не крепче 16,5 градусов.
  • В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +53

    Fialet 12 минут назад

    Ну понятно, пенсию отодвинули, цены подняли, теперь надо народу алкоголем мозги залить, чтобы меньше думали.

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  • ...
    Рейтинг: +7113

    серега кашин 29 минут назад

    конечно нужно, только в меру

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