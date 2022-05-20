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  • Глебов – о возвращении пива на стадионы: «Нашему народу нужно пиво»

Глебов – о возвращении пива на стадионы: «Нашему народу нужно пиво»

20 мая 2022, 20:37
4

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов оценил инициативу Москвы по разрешению продажи пива на стадионах.

— Пиво на стадионах в России — не особо хорошо, но я думаю, что нашему народу нужно пиво. Пусть вводят.

— Согласен с Ириной Родниной, что наш футбол без стаканчика смотреть невозможно?

— У меня другое мнение. Я с ней не согласен абсолютно.

  • В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.
  • Продавать можно напитки не крепче 16,5 градусов.
  • В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Глебов Данил
Комментарии (4)
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серега кашин
1653070476
конечно нужно, только в меру
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Fialet
1653071502
Ну понятно, пенсию отодвинули, цены подняли, теперь надо народу алкоголем мозги залить, чтобы меньше думали.
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Томик
1653072823
Какому "нашему народу" нужно пиво, глебов? Малолетний ногомячепинатель хренов. За народ он отвечает. Ты подкаты делать научись.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1653109179
Пиво -- это вред мужскому здоровью.
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