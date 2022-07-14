Дибала имеет только одно предложение. Он бесплатно ушел из «Ювентуса»

Будущее экс-форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы остается неопределенным.
На сегодняшний день 28-летний футболист имеет только одно конкретное предложение – от «Ромы».
Римский клуб готов заключить с нападающим контракт на четыре года с зарплатой 6 миллионов евро.
«Интер», ранее претендовавший на аргентинца, уже более месяца переговоров с ним не ведет.
- Дибала – свободный агент.
- За 7 сезонов в «Ювентусе» он провел 293 матча, забил 115 голов и сделал 45 ассистов.
- Рыночная стоимость латиноамериканца – 35 миллионов евро.
Источник: твиттер журналиста Сезара Луиса Мерло