Дибала имеет только одно предложение. Он бесплатно ушел из «Ювентуса»

Будущее экс-форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы остается неопределенным.

На сегодняшний день 28-летний футболист имеет только одно конкретное предложение – от «Ромы».

Римский клуб готов заключить с нападающим контракт на четыре года с зарплатой 6 миллионов евро.

«Интер», ранее претендовавший на аргентинца, уже более месяца переговоров с ним не ведет.