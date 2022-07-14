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Дибала имеет только одно предложение. Он бесплатно ушел из «Ювентуса»

Будущее экс-форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы остается неопределенным.

На сегодняшний день 28-летний футболист имеет только одно конкретное предложение – от «Ромы».

Римский клуб готов заключить с нападающим контракт на четыре года с зарплатой 6 миллионов евро.

«Интер», ранее претендовавший на аргентинца, уже более месяца переговоров с ним не ведет.

  • Дибала – свободный агент.
  • За 7 сезонов в «Ювентусе» он провел 293 матча, забил 115 голов и сделал 45 ассистов.
  • Рыночная стоимость латиноамериканца – 35 миллионов евро.

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Источник: твиттер журналиста Сезара Луиса Мерло

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