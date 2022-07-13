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«Велес» провел презентацию новой формы в аэропорту

«Велес» из Первой лиги показал новую форму. Фотопрезентация состоялась в аэропорту «Домодедово» (команда проводит домашние матчи в Домодедово).

«Фотосессия прошла на территории Московского аэропорта Домодедово. Наши футболисты – Петр Косаревский, Филип Стаменкович и Данила Ежков – представили игровую форму.

Полевые игроки «Велеса» в этом сезоне будут играть в синем и бордовом комплектах, а вратари – в черном и желтом. На новой форме красуется надпись «окрыленные мечтой», – написал клуб.

  • В 1-м туре Первой лиги «Велес» 16 июля примет «Балтику».
  • «Велес» в межсезонье возглавил Михаил Сальников из «Челябинска».
  • У «Велеса» 4-й с конца состав в лиге по общей стоимости игроков (4,65 миллиона евро).

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Источник: телеграм-канал «Велеса»

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