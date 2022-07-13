«Велес» провел презентацию новой формы в аэропорту

«Велес» из Первой лиги показал новую форму. Фотопрезентация состоялась в аэропорту «Домодедово» (команда проводит домашние матчи в Домодедово).

«Фотосессия прошла на территории Московского аэропорта Домодедово. Наши футболисты – Петр Косаревский, Филип Стаменкович и Данила Ежков – представили игровую форму.

Полевые игроки «Велеса» в этом сезоне будут играть в синем и бордовом комплектах, а вратари – в черном и желтом. На новой форме красуется надпись «окрыленные мечтой», – написал клуб.