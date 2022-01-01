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Глебов назвал условие для ухода из «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, при каких обстоятельствах согласится сменить команду.

«Меня часто спрашивают об уходе из «Ростова». Если ко мне придет руководство клуба и скажет: «Даня, клубу нужны средства, на тебя есть предложения», буду разговаривать с другими клубами.

Если кто-то мной заинтересуется, но «Ростов» откажет, не буду плакать и просить отпустить.

«Ростов» подписал пацана из тонущего «Анжи» и дал шанс полноценно заиграть в РПЛ – мне кажется, это нужно ценить.

Мне хочется, чтобы все было по-мужски. Чтобы, встретившись через какое-то время, мы смогли смотреть друг другу в глаза, здороваться и спрашивать: «Как дела?», – сказал 22-летний футболист.

  • Глебов – капитан «Ростова».
  • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 31 матче.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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Источник: Sports.ru

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