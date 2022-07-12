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Суарес назвал условие, при котором перейдет в клуб из МЛС

Нападающий Луис Суарес рассказал о нескольких предложениях от клубов МЛС.

«Рынок МЛС очень сложный. Некоторые клубы хотели бы заключить со мной контракт, но у них нет мест, поэтому это может случиться только в январе. Другие команды хотят видеть меня в своем составе сейчас, но я должен оценить, есть ли у них шанс выйти в плей-офф.

Я ни перед кем не закрываю дверь и выслушал все предложения. Но если какие-то команды не проходят в плей-офф, они заканчивают свой сезон в первую неделю октября, это нецелесообразно для меня, потому что я бы был без игровой практики за месяц до чемпионата мира. Это было бы нехорошо для меня», — цитирует Суареса Sports Illustrated.

  • Суарес – свободный агент.
  • Уругваец покинул «Атлетико», в котором провел 2 сезона.
  • В составе мадридцев форвард забил 34 гола и сделал 6 ассистов в 82 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +5765

    Давид59 42 минуты назад

    Условие - выход в плей-офф? Ага! А я то думал он ставит условие, чтобы не запрещали кусаться

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