«Весь талант прогулял». Орлов – об Ионове

Журналист Геннадий Орлов высказался о нереализованном потенциале полузащитника Алексея Ионова.
«У Ионова была потрясающая скорость, но он весь свой талант прогулял.
Помните, его уволили из «Зенита» из-за того, что две тренировки пропустил без уважительных на то оснований.
Лучано Спаллетти просто обалдел от такого отношения: «Я его постоянно в основу ставлю, а он не является на занятия», – рассказал Орлов.
- Ионов – воспитанник «Зенита».
- За петербургский клуб он выступал до 2012 года.
- Сейчас футболисту 33 года. Он играет за «Краснодар».
Источник: «Спорт уик-энд»