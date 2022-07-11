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«Весь талант прогулял». Орлов – об Ионове

Журналист Геннадий Орлов высказался о нереализованном потенциале полузащитника Алексея Ионова.

«У Ионова была потрясающая скорость, но он весь свой талант прогулял.

Помните, его уволили из «Зенита» из-за того, что две тренировки пропустил без уважительных на то оснований.

Лучано Спаллетти просто обалдел от такого отношения: «Я его постоянно в основу ставлю, а он не является на занятия», – рассказал Орлов.

  • Ионов – воспитанник «Зенита».
  • За петербургский клуб он выступал до 2012 года.
  • Сейчас футболисту 33 года. Он играет за «Краснодар».

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Источник: «Спорт уик-энд»

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11.07.2022 23:20
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