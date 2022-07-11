«Весь талант прогулял». Орлов – об Ионове

Журналист Геннадий Орлов высказался о нереализованном потенциале полузащитника Алексея Ионова.

«У Ионова была потрясающая скорость, но он весь свой талант прогулял.

Помните, его уволили из «Зенита» из-за того, что две тренировки пропустил без уважительных на то оснований.

Лучано Спаллетти просто обалдел от такого отношения: «Я его постоянно в основу ставлю, а он не является на занятия», – рассказал Орлов.