Кузнецов: «Теперь не пойду на футбол. С чего я должен оформлять Fan ID?»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался против Fan ID.

«Я ничего не оформлял. Зачем мне это? Я хожу только на сборную России с друзьями. Значит, теперь не пойду. Буду смотреть футбол по телевизору.

Болельщики выступили против. Если его хотят ввести, будут контролировать что-то. Это выгодно нашему футбольному союзу. Я не могу влезать и своe мнение высказывать. Пусть фанатские бригады разбираются.

Если меня не пустят на стадион, я развернусь и уйду. С чего я должен оформлять паспорт болельщика? Не хотите, чтобы фанаты ходили на стадион? Вводите!» — сказал Кузнецов.