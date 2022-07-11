Кузнецов: «Теперь не пойду на футбол. С чего я должен оформлять Fan ID?»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался против Fan ID.
«Я ничего не оформлял. Зачем мне это? Я хожу только на сборную России с друзьями. Значит, теперь не пойду. Буду смотреть футбол по телевизору.
Болельщики выступили против. Если его хотят ввести, будут контролировать что-то. Это выгодно нашему футбольному союзу. Я не могу влезать и своe мнение высказывать. Пусть фанатские бригады разбираются.
Если меня не пустят на стадион, я развернусь и уйду. С чего я должен оформлять паспорт болельщика? Не хотите, чтобы фанаты ходили на стадион? Вводите!» — сказал Кузнецов.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- В первый же день система дала сбой.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.
Источник: «Чемпионат»