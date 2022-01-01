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Кузнецов: «Теперь не пойду на футбол. С чего я должен оформлять Fan ID?»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался против Fan ID.

«Я ничего не оформлял. Зачем мне это? Я хожу только на сборную России с друзьями. Значит, теперь не пойду. Буду смотреть футбол по телевизору.

Болельщики выступили против. Если его хотят ввести, будут контролировать что-то. Это выгодно нашему футбольному союзу. Я не могу влезать и своe мнение высказывать. Пусть фанатские бригады разбираются.

Если меня не пустят на стадион, я развернусь и уйду. С чего я должен оформлять паспорт болельщика? Не хотите, чтобы фанаты ходили на стадион? Вводите!» — сказал Кузнецов.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: «Чемпионат»

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