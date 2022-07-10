«Не знал, что он так умеет». Чернов – о голе Сергеева «Спартаку»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал гол зенитовца Ивана Сергеева в ворота москвичей в матче за Суперкубок России (4:0).
«Начали неплохо, просто исполнительское мастерство, наверное, сыграло свою роль. Тоже я не знал, что Ваня Сергеев так умеет с разворота в «девятку» дать. Начало второго тайма было обескураживающее.
В раздевалке готовились, надеялись, что переломим все это дело, но пропускать на 30-й секунде второго тайма очень обидно», – сказал Чернов.
- Сергеев и Чернов вместе играли за «Крылья Советов».
- Оба покинули Самару зимой.
- «Зенит» взял 7-й свой Суперкубок России.
Источник: «Матч ТВ»