Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
2 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

«Не знал, что он так умеет». Чернов – о голе Сергеева «Спартаку»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал гол зенитовца Ивана Сергеева в ворота москвичей в матче за Суперкубок России (4:0).

«Начали неплохо, просто исполнительское мастерство, наверное, сыграло свою роль. Тоже я не знал, что Ваня Сергеев так умеет с разворота в «девятку» дать. Начало второго тайма было обескураживающее.

В раздевалке готовились, надеялись, что переломим все это дело, но пропускать на 30-й секунде второго тайма очень обидно», – сказал Чернов.

Новости по теме
Сергеев забил из-за пределов штрафной впервые с сезона-2017/18 2
Сергеев: «Не понял, как забил «Спартаку» 1
Вендел забил третий гол в ворота «Спартака» 57
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:40
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +7206

    BarStep 1 час назад

    Не расстраивайся.,
    он и сам не знал..

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11