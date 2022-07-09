Жиго на русском языке обратился к игрокам «Спартака» перед Суперкубком

Экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго записал видеообращение, адресованное бывшим одноклубникам.
«Всем привет. Удачи сегодня! Только победа! Вперед, «Спартак», – сказал французский футболист на русском языке.
- Сегодня «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.
- Матч на «Газпром Арене» начнется в 19:00 мск.
- На нем будут присутствовать 57 тысяч фанатов.
- Жиго выступал за московский клуб с 2018 по 2022 год, провел 110 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.
Источник: телеграм-канал «Спартака»