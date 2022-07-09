«Бавария» готова увеличить зарплату де Лигта почти в два раза по сравнению с «Ювентусом»

Центральный защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «Баварии».

В случае перехода в мюнхенский клуб зарплата 22-летнего футболиста вырастет почти в два раза.

«Бавария» готова платить голландцу 17-19 миллионов евро в год. В «Ювентусе» он зарабатывает 9-10 миллионов.