«Бавария» готова увеличить зарплату де Лигта почти в два раза по сравнению с «Ювентусом»

Центральный защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «Баварии».
В случае перехода в мюнхенский клуб зарплата 22-летнего футболиста вырастет почти в два раза.
«Бавария» готова платить голландцу 17-19 миллионов евро в год. В «Ювентусе» он зарабатывает 9-10 миллионов.
- Де Лигт выступает за «Ювентус» с 2019 года.
- В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 42 матчах.
- Его контракт с итальянским клубом действует до июня 2024-го.
Источник: Bayern & Germany