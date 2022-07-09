Ещенко недоволен своим уходом из тренерского штаба «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о том, что ему пришлось покинуть тренерский штаб команды после отставки Паоло Ваноли.

– Приняли решение (об уходе из тренерского штаба), не вопрос. Просто скажите, что не нужен, я пошел бы искать другую команду или еще что-то, может быть, начал бы заниматься профессиональной карьерой футбольной.

Потому что попросил меня Ваноли и я закончил, был в штабе. Я сказал, что вообще не вопрос. Сказал, что, может, вы меня посмотрите еще. Он сказал: «Нет, ты мне еще нужен в штабе». Я сказал: «Все, хорошо».

– За полгода у Ваноли Ещенко чему научился?

– Много чему. Процесс, как составлять планы, как готовить тренировки, как общаться с командой и индивидуально.

– Многие ребята в «Спартаке» говорили, что твоя роль она незаменимая, ты был тем мостиком между игроками и тренерским штабом. При Абаскале было первоначально, что я прихожу со своим штабом и Ещенко не нужен?

– Каждый тренер приходит со своим штабом. Это должно от клуба идти, наверное.

Если мы хотим воспитывать своих, ту же академию, своих тренеров по физподготовке, помощника главного, тренера по вратарям, то они должны принимать решение – оставлять или не оставлять.

Ну решили так – не вопрос, я пошел учиться в академию, еще больше узнаю, научусь терминологии.