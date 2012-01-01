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«Зенит» ведет переговоры с Joma. Испанский бренд может стать техническим спонсором клуба

«Зенит» ведет переговоры с производителем формы Joma, сообщает «СЭ».

Испанский бренд не планирует уходить из России и может стать техническим спонсором клуба из Петербурга.

«Зенит» продолжит выступать в старой форме от Nike. Чемпион России не успеет получить экипировку от Joma к старту сезона и может представить новую форму уже по ходу чемпионата.

  • Nike – технический спонсор «Зенита».
  • Компания объявила о полном уходе из России.
  • Сообщалось, что «Зенит» будет покупать форму у Nike за свои деньги.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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