«Зенит» ведет переговоры с Joma. Испанский бренд может стать техническим спонсором клуба

«Зенит» ведет переговоры с производителем формы Joma, сообщает «СЭ».
Испанский бренд не планирует уходить из России и может стать техническим спонсором клуба из Петербурга.
«Зенит» продолжит выступать в старой форме от Nike. Чемпион России не успеет получить экипировку от Joma к старту сезона и может представить новую форму уже по ходу чемпионата.
- Nike – технический спонсор «Зенита».
- Компания объявила о полном уходе из России.
- Сообщалось, что «Зенит» будет покупать форму у Nike за свои деньги.
Источник: «Спорт-Экспресс»