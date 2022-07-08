«Зенит» ведет переговоры с Joma. Испанский бренд может стать техническим спонсором клуба

«Зенит» ведет переговоры с производителем формы Joma, сообщает «СЭ».

Испанский бренд не планирует уходить из России и может стать техническим спонсором клуба из Петербурга.

«Зенит» продолжит выступать в старой форме от Nike. Чемпион России не успеет получить экипировку от Joma к старту сезона и может представить новую форму уже по ходу чемпионата.