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«Зенит» будет покупать форму у Nike за свои деньги

«Зенит» продолжит играть в форме от американской фирмы Nike.

«У «Зенита» была аналогичная [со «Спартаком»] ситуация – контракт с Nike также закончился, и они должны были начать сотрудничество с Adidas.

Однако Adidas ушeл из России, и в «Зените» приняли решение продолжить играть в Nike и просто покупать форму уже за свои деньги», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • Ранее Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком» и «Уралом».
  • Московский клуб недосчитается около 500 миллионов рублей в год.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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Комментарии16
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    Рейтинг: +13840

    NewLife 49 минут назад

    "свои деньги" - позабавили с утра. Хорошо, что не мои.

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    Рейтинг: +2933

    Enter2006 > NewLife 23 минуты назад

    Вы налогоплательщик? Значит и Ваши.

    2
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    Рейтинг: +3334

    aaaaahhhh 1 час назад

    Скажите тоже , бомжи и ширпотреб. Нет уважаемые только Nike и не меньше!!!! Даже если и за "Свои" деньги:))))

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    Рейтинг: +63877

    portero 1 час назад

    Где импортозамещение??? Петухи пистаболы!!!!

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    Рейтинг: +14981

    ilichkadr > portero 33 минуты назад

    Вчера я спартачам предлагал "Ивановский текстиль" 225р. за штуку. Носом заворотили..........

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    Рейтинг: +5602

    Давид59 1 час назад

    Бесплатная реклама для Nike? Американцы, наверное потирают ручки. У Зенита, похоже, другого выхода не было.

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    Рейтинг: +63877

    portero > Давид59 1 час назад

    Выход есть всегда, упыри при должностях думают только о своей выгоде...

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    Рейтинг: +2933

    Enter2006 2 часа назад

    У зенита нет своих денег, газпром не частная компания.

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    Рейтинг: +14981

    ilichkadr > Enter2006 2 часа назад

    Зенит уже заработал столько денег, что может, в отличие от Спартака, прокормить себя сам. Замечу, об этом уже было сказано несколько лет тому назад.

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    Рейтинг: +2933

    Enter2006 > ilichkadr 2 часа назад

    Справедливости ради... Дайте мне миллиарды, и я заработаю столько денег, что смогу прокормить себя сам. )

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    Рейтинг: +13499

    Fusballer > ilichkadr 1 час назад

    Ахаха)))

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    Рейтинг: +3334

    aaaaahhhh > ilichkadr 1 час назад

    Правильнее сказать в Зенит и Арену вложили столько денег......

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    Рейтинг: +14981

    ilichkadr > Enter2006 28 минут назад

    Так Федун и еже с ним так и работают. Только недалёкие могут полагать, что Лёня бурильщиком нефтяных скважин 24 часа в сутки работает.

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    Рейтинг: +599

    Suvorov51 > Enter2006 16 минут назад

    Эээээ маленький мой. еще как частная. ты просто все не так себе представляешь

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    Рейтинг: +14981

    ilichkadr > Fusballer 14 минут назад

    Представь себе, насколько бы лучше , краще Зарема чесала языком вечером, если бы она днем стояла у шлифовального станка.

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    Рейтинг: +2933

    Enter2006 > Suvorov51 12 минут назад

    Во первых не тыкай мне, во вторых не маленький, в третьих если "Миллер и ко" 3,14здят деньги у людей, т.к. газ народный, не означает что контора стала частной. Другой вопрос кто позволяет воровать. А ответ очевиден, кто позволяет.

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