«Зенит» будет покупать форму у Nike за свои деньги

«Зенит» продолжит играть в форме от американской фирмы Nike.

«У «Зенита» была аналогичная [со «Спартаком»] ситуация – контракт с Nike также закончился, и они должны были начать сотрудничество с Adidas.

Однако Adidas ушeл из России, и в «Зените» приняли решение продолжить играть в Nike и просто покупать форму уже за свои деньги», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком» и «Уралом».

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