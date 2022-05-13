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«Зенит» будет покупать форму у Nike за свои деньги

13 мая 2022, 08:47
17

«Зенит» продолжит играть в форме от американской фирмы Nike.

«У «Зенита» была аналогичная [со «Спартаком»] ситуация – контракт с Nike также закончился, и они должны были начать сотрудничество с Adidas.

Однако Adidas ушeл из России, и в «Зените» приняли решение продолжить играть в Nike и просто покупать форму уже за свои деньги», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • Ранее Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком» и «Уралом».
  • Московский клуб недосчитается около 500 миллионов рублей в год.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (17)
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Enter2006
1652421405
У зенита нет своих денег, газпром не частная компания.
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Давид59
1652424205
Бесплатная реклама для Nike? Американцы, наверное потирают ручки. У Зенита, похоже, другого выхода не было.
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portero
1652425759
Где импортозамещение??? Петухи пистаболы!!!!
Ответить
aaaaahhhh
1652426765
Скажите тоже , бомжи и ширпотреб. Нет уважаемые только Nike и не меньше!!!! Даже если и за "Свои" деньги:))))
Ответить
NewLife
1652427646
"свои деньги" - позабавили с утра. Хорошо, что не мои.
Ответить
Stavr007
1652462661
тряпки
Ответить
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