«Fan ID не нужен!» «Урал» анонсировал встречу с болельщиками

«Урал» анонсировал встречу с болельщиками.

«Уважаемые болельщики! Мы рады вас пригласить на встречу с главной командой в преддверии старта нового сезона. Это традиционное мероприятие из-за пандемии не проводилось два года. Но теперь все ковидные ограничения сняты. Мы ждeм вас 9 июля на «Екатеринбург Арене».

Уверены, что эта встреча вам запомнится! Впервые в истории клуба болельщики смогут посетить товарищеский матч. Именно с него и начнeтся наше мероприятие.

Стартовый свисток игры «Урал» – «Крылья Советов» прозвучит в 15:00. Встреча пройдeт в формате три тайма по 40 минут. Сразу после неe будет организовано общение игроков, тренерского штаба с болельщиками. Также всех пришедших ждeт розыгрыш клубных призов!

Отмечаем, что для посещения этого мероприятия цифровая Карта болельщика не нужна! Вход свободный и бесплатный!

Мы ждeм встречи с вами!», – сообщила пресс-служба клуба.