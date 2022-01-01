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«Fan ID не нужен!» «Урал» анонсировал встречу с болельщиками

«Урал» анонсировал встречу с болельщиками.

«Уважаемые болельщики! Мы рады вас пригласить на встречу с главной командой в преддверии старта нового сезона. Это традиционное мероприятие из-за пандемии не проводилось два года. Но теперь все ковидные ограничения сняты. Мы ждeм вас 9 июля на «Екатеринбург Арене».

Уверены, что эта встреча вам запомнится! Впервые в истории клуба болельщики смогут посетить товарищеский матч. Именно с него и начнeтся наше мероприятие.

Стартовый свисток игры «Урал»«Крылья Советов» прозвучит в 15:00. Встреча пройдeт в формате три тайма по 40 минут. Сразу после неe будет организовано общение игроков, тренерского штаба с болельщиками. Также всех пришедших ждeт розыгрыш клубных призов!

Отмечаем, что для посещения этого мероприятия цифровая Карта болельщика не нужна! Вход свободный и бесплатный!

Мы ждeм встречи с вами!», – сообщила пресс-служба клуба.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: сайт «Урала»

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