«Противный был игрок». Советский судья рассказал, как проучил Семина

Футбольный арбитр Сергей Беляев рассказал, каким игроком был экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин.

— С кем из футболистов намучились?

— Тяжело было с Блохиным. Чуть подтолкнут — сразу валится, машет руками, апеллирует к судье. Юрий Семин противный был игрок. Если во Львове я его удалил, то в Куйбышеве решил проучить.

— Это как?

— Всю игру от Семина выслушивал. Бу-бу-бу, бу-бу-бу... Каждое мое решение комментировал.

Потом вижу — соперник под него катится. Я отворачиваюсь. Специально! Секунду спустя крик: «А-а! Судья, где свисток? Меня по ногам ударили!» Пожимаю плечами: «Я не видел». А про себя думаю: «Так тебе и надо!»