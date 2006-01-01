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«Противный был игрок». Советский судья рассказал, как проучил Семина

Футбольный арбитр Сергей Беляев рассказал, каким игроком был экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин.

— С кем из футболистов намучились?

— Тяжело было с Блохиным. Чуть подтолкнут — сразу валится, машет руками, апеллирует к судье. Юрий Семин противный был игрок. Если во Львове я его удалил, то в Куйбышеве решил проучить.

— Это как?

— Всю игру от Семина выслушивал. Бу-бу-бу, бу-бу-бу... Каждое мое решение комментировал.

Потом вижу — соперник под него катится. Я отворачиваюсь. Специально! Секунду спустя крик: «А-а! Судья, где свисток? Меня по ногам ударили!» Пожимаю плечами: «Я не видел». А про себя думаю: «Так тебе и надо!»

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 08:42
Комментарии8
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    Рейтинг: +381

    the teacher 3 минуты назад

    судья похоже сам не очень далекий человек раз такое пишет

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    Рейтинг: +11089

    Алексей З 30 минут назад

    Сёмину 75.
    Здоровья и удачи.
    К чему сейчас вспоминать кто как играл пол-века( !!! ) назад.
    Ради чего всё это , зачем ?

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    Рейтинг: +9315

    САДЫЧОК 1 час назад

    Блохин , был таким , только на закате своей карьеры !Когда бухтят весь матч игроки - это очень надоедает всем ! То , что , этот судья рассказал- это 10 %.Каждый из них , был запятнан , в продажах матчей !

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    Рейтинг: +1716

    Vitaga > САДЫЧОК 44 минуты назад

    верно. тогда все судьи были в теме. и сами команды играли договорняки. то что игроки бухтели на судью - тоже элемент игры - моральное давление - тренер даже такое задание выдавал некоторым игрокам

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    Рейтинг: +19316

    derrik2000 > САДЫЧОК 35 минут назад

    По поводу Блохина...
    Я ещё пацаном, будучи в Киеве с отцом, ходил в 1975 году на "чашу" смотреть матч ДК - Динамо Тбилиси. Тогда ДК была только-только "вся в звёздах", а игроки основы были "в зените" своей карьеры".
    Блоха уже тогда звездил и падал от любого прикосновения: упадёт, встанет - и, обращаясь с немым вопросом к зрителям, разводил руками. А в Киеве, да на "чаше"... За Блоху любого порвали бы!
    Не то, что какого-то судью! ))))))))))))

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    Рейтинг: +3532

    Enter2006 1 час назад

    Судья с таким откровением сам себя зачмырил.

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    Рейтинг: +2908

    acor94 > Enter2006 1 час назад

    Ему лет 80, все равно, что люди подумают)

    3
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    Рейтинг: +14238

    Fusballer > acor94 13 минут назад

    90 лет)))

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