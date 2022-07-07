Алаев: «Нет никаких возможностей для включения крымских команд в состав РФС»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев высказался о возможном включении клубов из Крыма в состав российского футбола.

«Я никогда не буду комментировать геополитику. На сегодняшний день РФС является членом УЕФА и ФИФА, не вижу никаких возможностей для включения крымских команд», – сказал Алаев.