Алаев: «Нет никаких возможностей для включения крымских команд в состав РФС»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев высказался о возможном включении клубов из Крыма в состав российского футбола.
«Я никогда не буду комментировать геополитику. На сегодняшний день РФС является членом УЕФА и ФИФА, не вижу никаких возможностей для включения крымских команд», – сказал Алаев.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
- Сборная России не играет в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Источник: «Р-Спорт»