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«Хочу, чтобы РПЛ перестали называть лигой приколов». Алаев – о своей главной задаче

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал о главных проблемах лиги.

— Какие главные проблемы вы видите в РПЛ?

— Главная задача — решить вопросы по Кубку лиги, по Кубку России, и войти в сезон. Это главная задача. Сезон стартует уже послезавтра. Потому уже погружусь в работу, познакомиться с коллективом, познакомиться со стратегией. Надо это все актуализировать. Поэтому говорить о моей программе сейчас некорректно.

Тем не менее, я бы отметил две вещи. Первое: очень важно найти баланс между лигой и РФС. Говорят, лига приколов, название каких-то компаний. Моя задача — снять вопросы, которые касаются календаря, решений КДК, решений по регламенту, решений по назначению мест проведения матчей, мораториев и так далее.

Мне бы хотелось, чтобы мы ушли от дискуссии по непонятным решениям, а это зачастую выглядит так. Чтобы все решения были прозрачные, чтобы не было домыслов, что они принимаются в угоду какому-то одному клубу.

Думаю, мой опыт работы в РФС поможет найти этот баланс. Хочу, чтобы мы перестали называть нашу лигу лигой приколов.

Вторая задача, и это для меня очевидно, чтобы РПЛ была главным соревнованием в нашей стране. Многое в том направлении уже сделано, и я хочу продолжить двигаться в этом направлении.

  • Алаев сменил Ашота Хачатурянца на посту президента РПЛ.
  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +3444

    Axe111 28 минут назад

    Цирк приехал

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    Рейтинг: +25084

    vladimir-7 1 час назад

    В стать Алаева о невозможности включения команд Крыма в РПЛ и то, что он
    не видит такой возможности, так пусть уступит свое место специалисту, который
    увидит эту возможность. Какие-то обхезанные ФИФА иУЕФА вам по заду дали и
    вы пошли нам рассказывать, что нет возможности включить крымчан в РПЛ.
    Написал здесь, т.к. в его статье, отсутствует раздел комментариев.

    3
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    Рейтинг: +3669

    Питерский князь 1 час назад

    Алиева в топку.
    Шахтер в РПЛ!

    1
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    Рейтинг: +4690

    алдан2014 1 час назад

    Статья выше об невозможности включения клубов Крыма в рфс. Нет слов... Невозможное сделали когда присоединили Крым к России. Щас несколько областей бывшей Украины войдут в состав России. А для наших чиновников всё,что то невозможно. Нас поимели ,когда исключили клубы из всех турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. Мы так и будем сопли жевать господин Алаев? По мне так,у вас и вам подобным нет гражданского мужества.

    1
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    Рейтинг: +19316

    derrik2000 1 час назад

    Так РПЛ и есть ЛИГА ПРИКОЛОВ, а ещё конкретнее - ЛИГА ПРОГНУВШИХСЯ.
    Уже и ФИФА, и УЕФА ноги вытерли о нашу страну, а Алаев - "На сегодняшний день РФС является членом УЕФА и ФИФА, не вижу никаких возможностей для включения крымских команд".
    Одно ЧМО заменяют на другое уже которое десятилетие...
    И не только в РФС.
    Лояльность к педросам - главный критерий при назначении на должность.

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    Рейтинг: +615

    Forvard47 1 час назад

    Ну да ну да... Как то то что алаев сказал ниже не складывается!

    РФС может пригласить «Амкал» и победителя Медийной футбольной лиги сыграть в Кубке России
    Любительские команды блогеров могут принять участие в следующем розыгрыше Кубка России.

    Победитель Медийной футбольной лиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на турнир, заявил и.о. президента РПЛ Александр Алаев.

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    Рейтинг: +8517

    R_a_i_n 1 час назад

    Выше пост про Крымские команды. Вот как после таких постов не называть её лигой приколов.

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