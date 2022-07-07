«Хочу, чтобы РПЛ перестали называть лигой приколов». Алаев – о своей главной задаче

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал о главных проблемах лиги.

— Какие главные проблемы вы видите в РПЛ?

— Главная задача — решить вопросы по Кубку лиги, по Кубку России, и войти в сезон. Это главная задача. Сезон стартует уже послезавтра. Потому уже погружусь в работу, познакомиться с коллективом, познакомиться со стратегией. Надо это все актуализировать. Поэтому говорить о моей программе сейчас некорректно.

Тем не менее, я бы отметил две вещи. Первое: очень важно найти баланс между лигой и РФС. Говорят, лига приколов, название каких-то компаний. Моя задача — снять вопросы, которые касаются календаря, решений КДК, решений по регламенту, решений по назначению мест проведения матчей, мораториев и так далее.

Мне бы хотелось, чтобы мы ушли от дискуссии по непонятным решениям, а это зачастую выглядит так. Чтобы все решения были прозрачные, чтобы не было домыслов, что они принимаются в угоду какому-то одному клубу.

Думаю, мой опыт работы в РФС поможет найти этот баланс. Хочу, чтобы мы перестали называть нашу лигу лигой приколов.

Вторая задача, и это для меня очевидно, чтобы РПЛ была главным соревнованием в нашей стране. Многое в том направлении уже сделано, и я хочу продолжить двигаться в этом направлении.